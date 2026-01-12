Lifestyle

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη τραγουδούν μαζί το «Can’t Help Falling In Love» και εντυπωσιάζουν

Μάνα και κόρη δείχνουν το ταλέντο και την αγάπη τους, για τη μουσική και το τραγούδι
Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή
Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη μοιράστηκαν στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο τραγουδούν μαζί το απαιτητικό τραγούδι «Can’t Help Falling In Love». Μάνα και κόρη μοιράζονται την ίδια αγάπη για το τραγούδι και αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά, πως έχουν «χημεία». Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στα social media και δείχνει την τέλεια αρμονία που υπάρχει στις φωνές τους.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσιοποίησε το βίντεο στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια για την ίδια και την Μελίνα Νικολαΐδη, άρχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 200.000 προβολές, τόσο στο Tik Tok, όσο και στο Instagram.

Η Δέσποινα Βανδή έχει κάνει εδώ και λίγους μήνες ακόμα ένα βήμα στον χώρο των ειδών καλλωπισμού και μάλιστα παρέα με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη. Μητέρα και κόρη ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα δυναμικό brand.

Από τις 8 Μαΐου 2025 καταχωρήθηκε η σύσταση της εταιρείας τους, με έδρα τον Δήμο Φιλοθέης – Νέου Ψυχικού και αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, με βασικό αντικείμενο το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία, αλλά και το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

Διαχειρίστρια της Bold & Brave είναι η ίδια η Δέσποινα Μαλέα (το πραγματικό όνομα της τραγουδίστριας) ενώ το 60% των μετοχών ανήκει στη Μελίνα Νικολαΐδη.

Μάνα και κόρη πάντως, δεν αφήνουν ποτέ πίσω την αγάπη τους για το τραγούδι. Σε αυτή την τρυφερή στιγμή, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (11-01-2026) η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να γράψει την εξής λεζάντα, στο Tik Tok: «Δεν μπορώ να μη σε ερωτευτώ»!

@desp1navandiofficial Can’t help falling in love with you!!! @melina nikolaidi #fyp #foryouu #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – Despina Vandi Official

Προ ημερών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της. 

