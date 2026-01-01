Lifestyle

Μελίνα Νικολαΐδη: Με αέρα μοντέλου σε πρωινή βόλτα στη Γλυφάδα εν μέσω φημών για τα προσωπικά της

Η Μελίνα Νικολαΐδη κέντρισε τα βλέμματα στη Γλυφάδα με το ντύσιμο και τον «αέρα» της
Μελίνα Νικολαΐδη
Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μελίνα Νικολαΐδη εμφανίστηκε στη Γλυφάδα και κέντρισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη είχε επιλέξει ένα σύνολο στις αποχρώσεις του καφέ που συνδύαζε την κομψότητα με την προστασία από το κρύο των ημερών, με ασορτί τσάντα και μαύρες ψηλές μπότες.

Η Μελίνα Νικολαΐδη ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαμογελαστή και χαλαρή, απολαμβάνοντας τη βόλτα της και το γιορτινό κλίμα της περιοχής. Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά το στιλ και τη φυσικότητά της.

Η ίδια μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ μόλις αντιλήφθηκε τον φωτογραφικό φακό του πρακτορείου NDP, έσπευσε να χαρίσει το πιο λαμπερό της χαμόγελο.

Όλα αυτά εν μέσω φημών και σεναρίων για τα προσωπικά της. Η ίδια αποφεύγει τις δηλώσεις. Προ ημερών, ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε ξεκαθαρίσει στον Γιώργο Λιάγκα, πως παρά τα όσα λέγονται και γράφονται από ορισμένους, δεν είναι σε σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη. Η ίδια δεν σχολίασε το παραμικρό.

Μελίνα Νικολαΐδη
Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram, «σφραγίζοντας» με αυτό τον τρόπο πως πλέον δεν είναι ζευγάρι. 

