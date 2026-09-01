Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη τραγουδούν το «Πιο καλή η μοναξιά» του Γιάννη Πάριου μέσα σε αυτοκίνητο

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη έστειλαν το δικό τους μήνυμα, μετά τις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, αναφορικά με την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου σε συναυλία του στην Κύπρο. Μάνα και κόρη τραγούδησαν μαζί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, με την 22χρονη να αναφέρει πως είναι ο αγαπημένος της τραγουδιστής.

Η λήψη γίνεται μέσα σε αυτοκίνητο. Η Δέσποινα Βανδή οδηγεί και στο πίσω κάθισμα, κάθεται η Μελίνα Νικολαΐδη. Επέλεξαν να τραγουδήσουν το «Πιο καλή μοναξιά», ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984, σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος τότε ήταν μόλις 10 ετών!

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«Μελίνα, σου αρέσει ο Γιάννης Πάριος;» ακούγεται να ρωτά την κόρη της η Δέσποινα Βανδή, με την Μελίνα Νικολαΐδη να απαντάει χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Τέλος».

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη, έχουν τραγουδήσει μαζί αρκετές φορές, χαρίζοντας πολύ όμορφες μουσικές στιγμές. Οι δυο τους μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη μουσική και κατά διαστήματα το αποδεικνύουν σε βίντεο που δημοσιεύουν.

Σημειώνεται πως η Δέσποινα Βανδή και ο Γιάννης Πάριος έχουν τραγουδήσει μαζί και μάλιστα τους συνδέει μια σπουδαία καλλιτεχνική στιγμή στο ξεκίνημα της καριέρας της.

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Το 1994, όταν η Δέσποινα Βανδή έκανε τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία με τον πρώτο της προσωπικό δίσκο «Γέλα μου», ο Γιάννης Πάριος συμμετείχε φιλικά στο τραγούδι «Το Αδιέξοδο».

Τη μουσική και τους στίχους του κομματιού είχε γράψει ο Βασίλης Καρράς. Η συμμετοχή ενός θρύλου όπως ο Γιάννης Πάριος έδωσε τεράστια ώθηση στη νεαρή τότε τραγουδίστρια, με την ίδια να δηλώνει μέχρι και σήμερα δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το πρόσωπό του.