Πηνελόπη Πλάκα: «Στα social media δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά της ζωής μας»

Η Πηνελόπη Πλάκα έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στα social media οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα αλλά ένα μέρος της ζωής τους.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο K-ZONE με τον Κυριάκο Ανδρόνη για τις επιλογές που χρειάστηκε να κάνει στην καριέρα της αλλά και για τις προσωπικές στιγμές που τη διαμόρφωσαν.

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«Εγώ έλεγα όχι, θέλω να κάνω κάτι άλλο», ανέφερε περιγράφοντας την προσπάθειά της να διεκδικήσει διαφορετικούς ρόλους και όχι μόνο κωμικούς.

«Είχα αποφασίσει ότι εγώ θα λέω όχι σε αυτό για να δείξω ότι αυτό δεν είναι μία φάση, είναι μία θέση», πρόσθεσε η Πηνελόπη Πλάκα.

«Αρνήθηκα πράγματα. Αυτό σημαίνει πως έκανα μια θυσία. Δεν είναι εύκολο να λες όχι σε δουλειές», ανέφερε ακόμα.

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Έπειτα αναφέρθηκε στα social media και στην απόσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην πραγματική ζωή και στην εικόνα που παρουσιάζει κάποιος στο διαδίκτυο.

«Στα social media δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά της ζωής μας. Όταν είμαι καλά, όταν είμαι περιποιημένη, όταν είμαι χαρούμενη, θα κάνω ένα βίντεο, θα βγάλω μία φωτογραφία και όταν είμαι χάλια θα εξαφανιστώ», σημείωσε η ηθοποιός.

«Οπότε δεν λέω την αλήθεια σε αυτόν που με ακολουθεί», παραδέχθηκε, προσθέτοντας: «Δείχνουμε τη μία πλευρά μας και κυρίως την ωραιοποιημένη».

Επίσης, η Πηνελόπη Πλάκα μίλησε ακόμη για προσωπικούς φόβους και άγχη που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, αποκαλύπτοντας πως για ένα διάστημα επηρέαζαν ακόμη και την καθημερινότητά της.

Αναφερόμενη στην περίοδο εκείνη, εξήγησε πως είχε φτάσει στο σημείο να χάνει ακόμη και ταξίδια εξαιτίας των φόβων της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω χάσει αεροπλάνο, έχω χάσει πλοίο».

«Όταν ακούω ευτυχία ακούω και στο μυαλό μου τη λέξη ηρεμία. Να μη σκέφτομαι, να μην κάνω overthinking, να μην έχω να με απασχολούνε πράγματα», είπε παράλληλα.

Κλείνοντας, η Πηνελόπη Πλάκα δήλωσε: «Αν συναντούσα σήμερα την 12χρονη Πηνελόπη Πλάκα θα της έλεγα: Μπράβο! Τα κατάφερες μια χαρά».