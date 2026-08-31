Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει διακοπές με φουσκωτό σκάφος – Οι πόζες που μοιράστηκε στο Instagram

Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό και ιδιαίτερα ξεχωριστό για τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς για πρώτη φορά κλήθηκε να μην κάνει διακοπές διαρκείας, αλλά πήρε μέρος σε μία καλοκαιρινή παράσταση και έπαιξε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν μέρος της περιοδείας της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, έτσι ο χρόνος για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας ήταν λιγότερος. Ωστόσο, η Ζέτα Μακρυπούλια κατάφερε τελικά να βρει μερικές ημέρες και να ξεκουραστεί, στην εκπνοή του καλοκαιριού.

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Τη Δευτέρα (31.08.2026) η γνωστή καλλιτέχνιδα μοιράστηκε μία σειρά με φωτογραφίες της από τις διακοπές που απολαμβάνει με φουσκωτό σκάφος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το μέρος που επέλεξε για να ξεκουραστεί φέτος.

«Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Δεν τον αποζητώ τον έρωτα, ούτε όμως και τον ακυρώνω. Έτσι κι αλλιώς τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, ούτε και να τον περιορίσεις. Απλώς παλαιότερα τον είχα ταυτίσει μέσα μου με πράγματα που δεν είναι ακριβώς ο έρωτας, ίσως και για αυτό να είχα πληγωθεί. Αν και ποιος δεν έχει πληγωθεί στον έρωτα, θα μου πεις…», είχε δηλώσει η Ζέτα Μακρυπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της.