Η Μαρίνα Σταυράκη μετά τη φωτογραφία του Γιώργου Πατούλη με τον γιο τους: «Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια»

Μήνυμα με αιχμές από την Μαρίνα Σταυράκη για την ονομαστική γιορτή του γιου της. Λίγες ώρες μετά τις ευχές που έστειλε ο Γιώργος Πατούλης, δημοσιοποιώντας μια κοινή φωτογραφία με τον γιο του στο Instagram, η πρώην γυναίκα του έγραψε για «αόρατους γονείς» που προσπαθούν να δείξουν «παρόντες».

Αφορμή για το μήνυμα που έστειλε η Μαρίνα Σταυράκη, η φωτογραφία στην οποία Γιώργος και Αλέξανδρος Πατούλης πόζαραν αγκαλιασμένοι. Η ίδια, όπως έγραψε, έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Γράφει πως οι γονείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως «τρόπαια», ούτε ως «εργαλεία προσωπικής προβολής»

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Η Μαρίνα Σταυράκη έγραψε: «Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιου μου Αλέξανδρου θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη της καρδιά μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε εμένα και στον Αλέξανδρο. Σε όσους με αμετρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν για εμάς πραγματική αξία.

Και ίσως αυτό είναι τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας: να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων.

Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι «παρών» στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν «αόρατος» προς τα έξω, αλλά απολύτως παρών εκεί που έχει σημασία: στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνεια τους…

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Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια, ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο «παρόντες» είμαστε. Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του, όχι στα social media», έγραψε η Μαρίνα Σταυράκη.

Ο Αλέξανδρος Πατούλης γεννήθηκε το 2005 και είναι σήμερα 21 ετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει στις κάμερες πως το μοναδικό πράγμα που τον ενδιαφέρει αυτή την περίοδο είναι το πανεπιστήμιο και η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του.