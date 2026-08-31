Κάιλι Τζένερ: «Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα ελληνικά κεμπάπ»

Η Κάιλι Τζένερ αποφάσισε να δώσει μία νέα συνέντευξη και να απαντήσει σε ερωτήσεις άκρως ανατρεπτικές, τις οποίες έθεταν τα δύο της παιδιά, η 8χρονη κόρη της, Στόρμι και ο 4χρονος γιος της, Έιρ.

Η ανατρεπτική αυτή συνέντευξη της Κάιλι Τζένερ ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube την Κυριακή (30.08.2026) και ξεκίνησε με τον μικρότερο γιο του μοντέλου και τηλεπερσόνας να κρατά μια κλακέτα και να καλωσορίζει τον κόσμο στην «ταινία» του. Επίσης, η Στόρμι είχε ετοιμάσει μόνη της τις ερωτήσεις για τη μητέρα της.

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«Είσαι τόσο γλυκιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς μεγάλωσες τόσο; Πότε μεγάλωσες τόσο;», της είπε στο ξεκίνημα η Κάιλι Τζένερ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε – μεταξύ άλλων – ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι τα ελληνικά κεμπάπ.

Παράλληλα, η κόρη της τη ρώτησε τι θα συμβούλευε τον 10χρονο εαυτό της. Τότε η Κάιλι Τζένερ απάντησε πως θα της έλεγε να συνεχίσει να είναι ο εαυτός της και πως κάποια μέρα θα αποκτούσε ένα παιδί σχεδόν 10 ετών που θα της έμοιαζε επί 10.

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Λίγο αργότερα, η Στόρμι ρώτησε τη μητέρα της εάν η γιαγιά της, Κρις Τζένερ, την οποία τα εγγόνια της αποκαλούν Lovey, την είχε τιμωρήσει ποτέ κι εκείνη παραδέχθηκε ότι είχε συμβεί.

Ταυτόχρονα όμως απέφυγε να αποκαλύψει τον λόγο, υπογραμμίζοντας ότι θα της εξηγήσει περισσότερα όταν μεγαλώσει.

Στην ερώτηση ποιο είναι το πιο αστείο μέλος της οικογένειας, η Κάιλι Τζένερ απάντησε ότι αυτός είναι ο αδελφός της, Ρομπ Καρντάσιαν, ενώ όταν τη ρώτησαν ποιος χορεύει χειρότερα από όλους παραδέχτηκε ότι αυτή είναι η Κιμ Καρντάσιαν, την οποία αποκαλούν στην οικογένεια ως «θεία Kiki».

Στη συνέχεια, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι η πρώτη της δουλειά ήταν ως ταμίας στο κατάστημα της μητέρας της. Μάλιστα, η Στόρμι κατάλαβε αμέσως πως αναφερόταν στο «Smooch», το κατάστημα παιδικών ρούχων που διατηρούσαν η Κρις Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Όταν η 8χρονη τη ρώτησε τι αγαπά περισσότερο σε εκείνη και στον αδελφό της, το μοντέλο και τηλεπερσόνα στάθηκε στην κοινωνικότητα της Στόρμι, λέγοντας πως θεωρεί ότι κάνει εύκολα φίλους.