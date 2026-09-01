Παντελής Καναράκης για Γιάννη Πάριο: Συγγνώμη για την κακία των ανθρώπων, δεν ξέρουν τι κάνουν

Ο Παντελής Κανάράκης αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί μετά τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, για τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο και την εμφάνιση του σπουδαίου καλλιτέχνη επί σκηνής. Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια δημόσια και συγκινητική ανάρτηση υποστήριξης στο Instagram, στηλιτεύοντας το πώς η κοινωνία και το διαδίκτυο αντιμετωπίζουν τους καλλιτέχνες καθώς μεγαλώνουν.

Ο Παντελής Καναράκης τόνισε ότι καλλιτέχνες του βεληνεκούς του Γιάννη Πάριου έχουν προσφέρει ανεκτίμητο έργο στον πολιτισμό και δικαιούνται μόνο τον απόλυτο σεβασμό και την αγάπη του κοινού, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ζήτησε συγγνώμη για λογαριασμό όλων εκείνων που σχολίασαν αρνητικά την εμφάνιση του καλλιτέχνη στην Κύπρο.

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«Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μη γερνάς. Μην κάνεις ρυτίδες, μη ζαρώνεις. Μην χάνεις νότες από τη φωνή σου. Μην μειώνεις την ενέργεια σου. Μην γερνάς καλλιτέχνη. Μην παίζεις, μην τραγουδάς, μην χορεύεις. Μην καταντάς. Μην δίνεις δε θέλουμε. Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην δείχνεις συναίσθημα σα θάλασσες απέραντες, δε μας αφορά. Μην χαμηλώνεις τους τόνους στα τραγούδια.

Μην αφαιρείς προτάσεις από το κείμενο. Μην αφήνεις τα μαλλιά σου ν’ ασπρίσουν, τα γόνατα σου να λυγίσουν, το σώμα σου να παχύνει, ν’ αδυνατίσει, να κυρτώσει. Δε θέλουμε. Δεν μας αφορά το παρελθόν σου, τα ταξίδια που μας έκανες, τους χωρισμούς μας που έντυσες με νότες, την μιζέρια μας που φώτισες με γέλιο. Τα βράδια μας, τα μεθύσια μας, τις καψούρες μας και τις προδοσίες μας.

Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην βγαίνεις, μην εμφανίζεσαι, μην επικοινωνείς. Κρύψου στο λαγούμι σου. Μπες στη σπηλιά και σφάλισε με πέτρα την πόρτα. Πέτρα σκληρή, απροσπέλαστη, άκαρδη για να μπορεί να συναγωνιστεί το σχόλιο, την κριτική, την άποψη.

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Μην γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Κάτσε μέσα μόνος κατάμονος γιατί στο κάτω-κάτω… πιο καλή η μοναξιά από ‘σενα που δε φτάνω… Συγνώμη Σπουδαίε, συγνώμη για την κακία των ανθρώπων, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν τι κάνουν!», έγραψε ο Παντελής Καναράκης.

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή διάφορα αρνητικά και επικριτικά σχόλια που γράφτηκαν στο διαδίκτυο μετά την πρόσφατη συναυλία του μεγάλου τραγουδιστή. Τα σχόλια αυτά αφορούσαν την ηλικία του και την απόδοσή του.