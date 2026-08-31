Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για το παραλίγο τροχαίο στη Ρόδο: «Ο Αύγουστος τελειώνει με έναν επεισοδιακό τρόπο για εμάς»

Με έναν διαφορετικό απολογισμό αποχαιρετά τον Αύγουστο και μαζί το φετινό καλοκαίρι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη για τη σοβαρή περιπέτεια που έζησε με την οικογένειά της στη Ρόδο, η παρουσιάστρια επέλεξε να κρατήσει τελικά τις όμορφες εικόνες από τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε για ακόμη μία φορά στη Ρόδο, τον τόπο καταγωγής της, μαζί με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά της, Βλάσση και Βασίλη, κλείνοντας εκεί το καλοκαίρι της.

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Μέσα από τη νέα ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι, γεμάτο οικογενειακές στιγμές, ξεγνοιασιά και εικόνες από το νησί που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Το φινάλε των διακοπών, ωστόσο, είχε μια αναπάντεχη τροπή. Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσα από τα Instagram Stories της την περιπέτεια που έζησαν με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ιδιαίτερα φθαρμένο ελαστικό του οχήματος.

Η ίδια είχε εξομολογηθεί πως τόσο εκείνη όσο και ο γιος της βρίσκονταν ακόμη σε σοκ, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

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Μετά την αναστάτωση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέστρεψε στα social media χωρίς να αφήνει έξω την περιπέτεια που σημάδεψε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, και έκανε τον δικό της απολογισμό για ένα καλοκαίρι γεμάτο οικογενειακές αναμνήσεις.

«Ο Αύγουστος τελειώνει με έναν… επεισοδιακό τρόπο για εμάς! Η Ρόδος όμως ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας. Γεμάτες μέρες, οικογενειακές στιγμές, γέλια, μικρές περιπέτειες και αναμνήσεις που θα κρατήσουμε μαζί μας. Αντίο Αύγουστε… σίγουρα φρόντισες να σε θυμόμαστε! Rhodes, you were beautiful», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.