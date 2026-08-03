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Δέσποινα Βανδή: Βραδινή βόλτα με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην παραλία της Καβάλας

Η ηθοποιός ταξίδεψε με τον σύντροφό της στον τόπο όπου μεγάλωσε
Δέσποινα Βανδή: Βραδινή βόλτα με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην παραλία της Καβάλας
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Η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Κυριακής (02.08.2026) βρέθηκε στην Καβάλα μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη για μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

Στην Καβάλα, τον τόπο καταγωγής της Δέσποινας Βανδή, η τραγουδίστρια και ο Βασίλης Μπισμπίκης, απολάμβαναν χαλαρές στιγμές μακριά από τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς.

Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media στιγμιότυπα από τη βραδινή τους βόλτα στην πόλη.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό σε μια selfie, περπατώντας στους δρόμους της Καβάλας και απολαμβάνοντας ψητό καλαμπόκι, σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που αποτυπώνει το χαλαρό κλίμα της εξόρμησής τους.

vandi instagram

Η τραγουδίστρια σε ένα άλλο στιγμιότυπο ανέβασε μία εικόνα από το λιμάνι με φόντο τη φωτισμένη Καβάλα και πάνω στη φωτογραφία έγραψε «Καβάλα» και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά.

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