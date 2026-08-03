Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Αναζητάς περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα, ωστόσο η ζωή σε καλεί να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Μην απορρίψεις μια πρόταση μόνο επειδή σε βγάζει από τη ζώνη ασφαλείας σου. Στα επαγγελματικά, μια μικρή αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη.

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Στα προσωπικά, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει παρεξηγήσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να απολαύσει μικρές χαρές που θα ανανεώσουν τη διάθεσή σου.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί και θα κερδίσεις τις εντυπώσεις με τις ιδέες και την ευστροφία σου. Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι συμφωνίες και οι νέες γνωριμίες, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον.

Στα οικονομικά, χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή στις αυθόρμητες αγορές. Στα αισθηματικά, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να σε γεμίσει αισιοδοξία, αλλάζοντας ευχάριστα τη διάθεσή σου.

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Καρκίνος: Τα συναισθήματά σου ξεκαθαρίζουν και νιώθεις έτοιμος/η να αφήσεις πίσω όσα σε βαραίνουν. Η εργασία απαιτεί υπευθυνότητα, αλλά οι προσπάθειές σου δεν θα μείνουν απαρατήρητες.

Ένα οικογενειακό θέμα βρίσκει τη λύση του μέσα από ήρεμο διάλογο. Στα αισθηματικά, η τρυφερότητα και η κατανόηση θα ενισχύσουν την οικειότητα. Μην αμφισβητείς τις ικανότητές σου· είσαι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων σου απ’ όσο φαντάζεσαι.

Λέων: Η δημιουργικότητα και η αισιοδοξία σου σε κάνουν να ξεχωρίζεις σε κάθε χώρο. Είναι ιδανική στιγμή για να παρουσιάσεις μια ιδέα, να διεκδικήσεις κάτι που θέλεις ή να κάνεις μια νέα αρχή.

Στις σχέσεις, η έντονη γοητεία σου προσελκύει θετικές εξελίξεις. Απόφυγε μόνο την υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να οδηγήσει σε μικρές παρεξηγήσεις. Ένα ευχάριστο νέο θα σου δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση.

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