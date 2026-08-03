Lifestyle

Αμαλία Κωστοπούλου: Απολαμβάνει τις διακοπές της ποζάροντας με φόντο το Κάπρι

Νέα εξόρμηση για το ζευγάρι στο νησί όπου επέλεξαν να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης και να απολαύσουν ρομαντικές στιγμές
Αμαλία Κωστοπούλου
Η Αμαλία Κωστοπούλου
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Στο ειδυλλιακό νησί της Ιταλίας στο Κάπρι, συνεχίζει τις διακοπές της η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία, μετά την παραμονή της στην Ελλάδα, ταξίδεψε στο νησί της Ιταλίας μαζί με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Μετά τις διακοπές στην Ίο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της επέλεξαν να συνεχίσουν το καλοκαιρινό τους ταξίδι σε έναν ακόμη εντυπωσιακό ιταλικό προορισμό.

Η Ιταλία φαίνεται να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς τους καθώς τον Ιούλιο το ευτυχισμένο ζευγάρι είχε επισκεφτεί την Τοσκάνη.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της. Στο νησί επέλεξαν να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης και να απολαύσουν ρομαντικές στιγμές. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε βρίσκεται πάνω σε σκάφος να πίνει κρασί φορώντας ένα ριγέ φόρεμα, από τα τοπία του νησιού και μία που ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη φορώντας ένα πορτοκαλί φόρεμα για τη βραδινή τους έξοδο.

kostopoulou instagram
kostopoulou instagram
kostopoulou instagram
kostopoulou instagram
kostopoulou instagram
kostopoulou instagram

Το Κάπρι πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης, βόλτες με φόντο το μοναδικό τοπίο και νέες αναμνήσεις για τους δυο τους.

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