Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πολυνήσια – «Ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε»

Το ζευγάρι έφτασε στον ονειρικό προορισμό τους αναρτώντας και σχετικά στιγμιότυπα στα social media
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα / Instagram
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Την εξωτική Γαλλική Πολυνησία διάλεξαν Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα για τον γαμήλιο ταξίδι μετά το ρομαντικό γάμο τους στην Πάρο.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έφτασαν στον ονειρικό νησί Μουρέα της Γαλλικής Πολυνησίας αναρτώντας και σχετικά στιγμιότυπα στα social media.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στενή επαφή με ένα σαλάχι, το κολύμπι ανάμεσα στους καρχαρίες, τα καταγάλανα νερά αλλά και μια φωτογραφία της ηθοποιού ως… γοργόνα.

«Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα του άλμπουμ.

«Honeymoon state of mind» έγραψε το ζευγάρι στην «αφίσα» για τον μήνα του μέλιτος του.

oikonomakou tserela instagram
oikonomakou tserela instagram
oikonomakou tserela instagram
oikonomakou tserela instagram

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλοαργεντινός πρώην μπασκετμπολίστας παντρεύτηκαν μυστικά στις 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων. Η μητέρα της ηθοποιού πρόσφατα αποκάλυψε με ανάρτηση της στο Instagram μια φωτογραφία από το γάμο τους ζευγαριού.

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