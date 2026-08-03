Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πολυνήσια – «Ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε»

Την εξωτική Γαλλική Πολυνησία διάλεξαν Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα για τον γαμήλιο ταξίδι μετά το ρομαντικό γάμο τους στην Πάρο.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έφτασαν στον ονειρικό νησί Μουρέα της Γαλλικής Πολυνησίας αναρτώντας και σχετικά στιγμιότυπα στα social media.

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Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στενή επαφή με ένα σαλάχι, το κολύμπι ανάμεσα στους καρχαρίες, τα καταγάλανα νερά αλλά και μια φωτογραφία της ηθοποιού ως… γοργόνα.

«Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα του άλμπουμ.

«Honeymoon state of mind» έγραψε το ζευγάρι στην «αφίσα» για τον μήνα του μέλιτος του.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλοαργεντινός πρώην μπασκετμπολίστας παντρεύτηκαν μυστικά στις 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων. Η μητέρα της ηθοποιού πρόσφατα αποκάλυψε με ανάρτηση της στο Instagram μια φωτογραφία από το γάμο τους ζευγαριού.