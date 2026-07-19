Διάσημες που καλύτερα να είχαν πει «όχι» στο νυφικό τους: Από την Εύα Χερτζίγκοβα στη Μαράια Κάρεϊ και τη Σελίν Ντιόν

Το λευκό νυφικό Lanvin, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή κάπα - το οποίο συνδύασε με πέδιλα διακοσμημένα με κομψούς φιόγκους - προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι το χαρακτήρισαν υπερβολικά χαλαρό και ακατάλληλο για γάμο, γράφοντας ότι έμοιαζε περισσότερο με εμφάνιση για μήνα του μέλιτος.

Άλλοι, αντίθετα, εξήραν την απλότητα και τη φυσική κομψότητα της Χερτζίγκοβα, θεωρώντας ότι το φόρεμα ταίριαζε απόλυτα στην προσωπικότητά της.

Ντούα Λίπα: Το νυφικό που... πρόδωσε την κατασκευή του

Η Ντούα Λίπα επέλεξε μια κατά παραγγελία δημιουργία του οίκου Schiaparelli για τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ. Η εφημερίδα The Sun εξασφάλισε πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες η Ντούα Λίπα φορούσε ένα ειδικά ραμμένο σύνολο υψηλής ραπτικής Schiaparelli, το οποίο αποτελούνταν από λευκό ταγέρ, λευκή μακριά φούστα.

Για παπούτσια επέλεξε απλές λευκές γόβες στιλέτο του οίκου Christian Louboutin ενώ η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει λευκά γάντια, καθώς και ένα εντυπωσιακό μεγάλο λευκό καπέλο για να ολοκληρώσει την νυφική της εμφάνιση.

Παρότι η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια, πολλοί παρατήρησαν ότι διακρίνονταν τα εσωτερικά προστατευτικά του φορέματος, κάτι που θεωρήθηκε σχεδιαστική ατέλεια.

Σύμφωνα με τη Λίζα Τάλμποτ, τα εσωτερικά στοιχεία στήριξης πρέπει να παραμένουν αόρατα, καθώς διαφορετικά αποσπούν την προσοχή από τη συνολική εικόνα.

Η λιτή τελετή του γάμου τους έγινε στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν στο Λονδίνο και το ζευγάρι είχε στο πλευρό του ελάχιστους φίλους και συγγενείς. Μερικές ημέρα μετά τον γάμο, την Τρίτη (02.06.2026) η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Μέγκαν Μαρκλ: Το νυφικό των 100.000 λιρών που δίχασε

Όταν η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Ο «παραμυθένιος γάμος» της αμερικανίδας ηθοποιού με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πρίγκιπα Χάρι, έγινε στις 19 Μαΐου του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνδσορ και χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους ως το πιο ποικιλόμορφο και ξεχωριστό γεγονός της βασιλείας της Ελισάβετ.

Στη δεξίωση, η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε το πρωτόκολλο, εκφωνώντας η ίδια έναν λόγο. Κάτι συνηθισμένο στην Αμερική, αλλά πρωτόγνωρο για τα βρετανικά βασιλικά δεδομένα, όπου συνήθως μόνο ο γαμπρός, ο κουμπάρος ή ο πατέρας της νύφης μιλούν.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», το ζευγάρι μοιράστηκε για πρώτη φορά ολόκληρη την ομιλία της.

Το λιτό νυφικό Givenchy απέσπασε διθυραμβικά αλλά και ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια.

Αρκετοί θεώρησαν ότι το φόρεμα έδειχνε μεγαλύτερο από το κανονικό.

Άλλοι υπερασπίστηκαν την επιλογή, εξηγώντας ότι η σχεδιάστρια Κλερ Γουέιτ Κέλερ είχε επιλέξει εσκεμμένα πιο άνετη γραμμή, ώστε η δούκισσα να μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το πιο διάσημο... τσαλάκωμα στην ιστορία των βασιλικών γάμων

Το εμβληματικό και τουλάχιστον ογκώδες νυφικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα όλων των εποχών.

Ωστόσο, οι δημιουργοί του, Ελίζαμπεθ και Ντέιβιντ Εμάνουελ, αποκάλυψαν αργότερα ότι σοκαρίστηκαν όταν είδαν από την τηλεόραση πόσο είχε τσαλακωθεί η τεράστια μεταξωτή ουρά του φορέματος κατά τη διαδρομή προς τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

Η ίδια η σχεδιάστρια μάλιστα παραδέχθηκε ότι ένιωσε... να λιποθυμά όταν αντίκρισε το αποτέλεσμα.