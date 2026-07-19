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Διάσημες που καλύτερα να είχαν πει «όχι» στο νυφικό τους: Από την Εύα Χερτζίγκοβα στη Μαράια Κάρεϊ και τη Σελίν Ντιόν

Εύα Χερτζίκοβα
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Η ημέρα του γάμου θεωρείται για πολλές γυναίκες η στιγμή που θέλουν να δείχνουν πιο όμορφες και λαμπερές από ποτέ. Όμως ακόμη και οι μεγαλύτερες σταρ του κόσμου, με κορυφαίους σχεδιαστές στη διάθεσή τους και σχεδόν απεριόριστο budget, δεν κατάφεραν να αποφύγουν τις στιλιστικές αστοχίες όταν ντύθηκαν νύφες

Από φορέματα που χαρακτηρίστηκαν υπερβολικά μεγάλα ή ακατάλληλα μέχρι ουρές που τσαλακώθηκαν, πέπλα που μπλέχτηκαν και αξεσουάρ που προκάλεσαν… πόνο, αρκετές διάσημες νύφες είδαν το νυφικό τους να γίνεται αντικείμενο συζήτησης για όλους τους λάθος λόγους.

Αφορμή για τη νέα αυτή συζήτηση στάθηκε ο λαμπερός γάμος της Εύας Χερτζίγκοβα, καθώς αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας ότι το νυφικό της έμοιαζε περισσότερο με ρούχο για ταξίδι του μέλιτος παρά με φόρεμα γάμου.

Η στυλίστρια διασημοτήτων Λίζα Τάλμποτ εξηγεί ότι ένα ακριβό νυφικό δεν αρκεί για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη εμφάνιση.

«Η διαφορά ανάμεσα σε μια επιτυχημένη και μια αποτυχημένη νυφική εμφάνιση βρίσκεται συνήθως στην εφαρμογή, την προετοιμασία και την πρακτικότητα. Ακόμη και το πιο εντυπωσιακό φόρεμα μπορεί να δεχθεί κριτική αν δεν εφαρμόζει σωστά, ενώ ένα άψογα ραμμένο νυφικό δείχνει πάντα κομψό, ανεξάρτητα από την τιμή του», επισημαίνει.

Εύα Χερτζίγκοβα: Δίχασε το νυφικό

Η 53χρονη Τσέχα καλλονή παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Γκρεγκόριο Μαρσιάι έπειτα από 25 χρόνια σχέσης, σε μια ρομαντική τελετή στην ιστορική εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία των τριών γιων του, του 18χρονου Τζορτζ, του 15χρονου Φίλιπ και του 12χρονου Έντουαρντ.

Τηρώντας την παράδοση, η Εύα Χερτζίγκοβα έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φορώντας ένα boho μίντι φόρεμα του γαλλικού οίκου Lanvin, το οποίο συνδύασε με πέδιλα διακοσμημένα με κομψούς φιόγκους.

Εύα Χερτζίκοβα
Εύα Χερτζίκοβα / Photo by Stefano Guidi / GC Images

Το λευκό νυφικό Lanvin, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή κάπα - το οποίο συνδύασε με πέδιλα διακοσμημένα με κομψούς φιόγκους - προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι το χαρακτήρισαν υπερβολικά χαλαρό και ακατάλληλο για γάμο, γράφοντας ότι έμοιαζε περισσότερο με εμφάνιση για μήνα του μέλιτος.

Άλλοι, αντίθετα, εξήραν την απλότητα και τη φυσική κομψότητα της Χερτζίγκοβα, θεωρώντας ότι το φόρεμα ταίριαζε απόλυτα στην προσωπικότητά της.

Ντούα Λίπα: Το νυφικό που... πρόδωσε την κατασκευή του

Η Ντούα Λίπα επέλεξε μια κατά παραγγελία δημιουργία του οίκου Schiaparelli για τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ. Η εφημερίδα The Sun εξασφάλισε πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες η Ντούα Λίπα φορούσε ένα ειδικά ραμμένο σύνολο υψηλής ραπτικής Schiaparelli, το οποίο αποτελούνταν από λευκό ταγέρ, λευκή μακριά φούστα.

Για παπούτσια επέλεξε απλές λευκές γόβες στιλέτο του οίκου Christian Louboutin ενώ η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει λευκά γάντια, καθώς και ένα εντυπωσιακό μεγάλο λευκό καπέλο για να ολοκληρώσει την νυφική της εμφάνιση.

Παρότι η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια, πολλοί παρατήρησαν ότι διακρίνονταν τα εσωτερικά προστατευτικά του φορέματος, κάτι που θεωρήθηκε σχεδιαστική ατέλεια.

Σύμφωνα με τη Λίζα Τάλμποτ, τα εσωτερικά στοιχεία στήριξης πρέπει να παραμένουν αόρατα, καθώς διαφορετικά αποσπούν την προσοχή από τη συνολική εικόνα.

Η λιτή τελετή του γάμου τους έγινε στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν στο Λονδίνο και το ζευγάρι είχε στο πλευρό του ελάχιστους φίλους και συγγενείς. Μερικές ημέρα μετά τον γάμο, την Τρίτη (02.06.2026) η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Μέγκαν Μαρκλ: Το νυφικό των 100.000 λιρών που δίχασε

Όταν η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Ο «παραμυθένιος γάμος» της αμερικανίδας ηθοποιού με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πρίγκιπα Χάρι, έγινε στις 19 Μαΐου του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνδσορ και χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους ως το πιο ποικιλόμορφο και ξεχωριστό γεγονός της βασιλείας της Ελισάβετ.

Στη δεξίωση, η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε το πρωτόκολλο, εκφωνώντας η ίδια έναν λόγο. Κάτι συνηθισμένο στην Αμερική, αλλά πρωτόγνωρο για τα βρετανικά βασιλικά δεδομένα, όπου συνήθως μόνο ο γαμπρός, ο κουμπάρος ή ο πατέρας της νύφης μιλούν.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», το ζευγάρι μοιράστηκε για πρώτη φορά ολόκληρη την ομιλία της.

Το λιτό νυφικό Givenchy απέσπασε διθυραμβικά αλλά και ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια.

Αρκετοί θεώρησαν ότι το φόρεμα έδειχνε μεγαλύτερο από το κανονικό.

Άλλοι υπερασπίστηκαν την επιλογή, εξηγώντας ότι η σχεδιάστρια Κλερ Γουέιτ Κέλερ είχε επιλέξει εσκεμμένα πιο άνετη γραμμή, ώστε η δούκισσα να μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το πιο διάσημο... τσαλάκωμα στην ιστορία των βασιλικών γάμων

Το εμβληματικό και τουλάχιστον ογκώδες νυφικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα όλων των εποχών.

Ωστόσο, οι δημιουργοί του, Ελίζαμπεθ και Ντέιβιντ Εμάνουελ, αποκάλυψαν αργότερα ότι σοκαρίστηκαν όταν είδαν από την τηλεόραση πόσο είχε τσαλακωθεί η τεράστια μεταξωτή ουρά του φορέματος κατά τη διαδρομή προς τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

Η ίδια η σχεδιάστρια μάλιστα παραδέχθηκε ότι ένιωσε... να λιποθυμά όταν αντίκρισε το αποτέλεσμα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα νύφη
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα νύφη / ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα παντρεύτηκε τον Κάρολο - σημερινό βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου - στις 29 Ιουλίου 1981, σε μια τελετή που χαρακτηρίστηκε από υπερβολή και λαμπρότητα, αντιπροσωπεύοντας την κορυφή της βασιλικής μεγαλοπρέπειας.

Το νυφικό της ήταν κατασκευασμένο από μεταξωτό ταφτά σε ιβουάρ απόχρωση και παλιά δαντέλα Carrickmacross, η οποία ανήκε στην προγιαγιά της, τη βασίλισσα Μαρία. Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με κεντήματα, πούλιες και πάνω από 10.000 μαργαριτάρια, ενώ η ουρά του, μήκους 7,65μ. - μέγεθος ρεκόρ για τους βασιλικούς γάμους.

Στη ζώνη του φορέματος ήταν ραμμένος ένας μικρός μπλε φιόγκος για το «κάτι μπλε» της Νταϊάνα, καθώς και ένα γοητευτικό πέταλο από χρυσό 18 καρατίων για καλή τύχη.

Μαράια Κάρεϊ: Το πριγκιπικό νυφικό με τις δύσκολες τιράντες

Εμπνευσμένη από την Νταϊάνα, η Μαράια Κάρεϊ επέλεξε ένα εντυπωσιακό Vera Wang με ουρά οκτώ μέτρων.

Το φόρεμα έκλεψε τις εντυπώσεις, όμως οι τεράστιες τιράντες που έπεφταν στους ώμους δημιουργούσαν διαρκώς τον κίνδυνο να γλιστρήσουν. 

Μαράια Κάρεϊ
Μαράια Κάρεϊ / Photo by Mitchell Gerber / Corbis / VCG via Getty Images

Μάλιστα η τραγουδίστρια αποφάσισε να συμπεριλάβει στο βίντεο κλιπ της για το τραγούδι «I don’t» το νυφικό της από τον γάμο της με τον πρώην δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Πάκερ και μάλιστα να το κάψει μπροστά στην κάμερα.

Το πανάκριβο νυφικό, που στοίχισε 250.000 δολάρια και ήταν ειδική παραγγελία από τον κορυφαίο οίκο μόδας Valentino, έγινε παρανάλωμα του πυρός κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Νίκι Χίλτον: Όταν το νυφικό πιάστηκε στη... Bentley

Η κληρονόμος της οικογένειας Χίλτον φόρεσε μια δημιουργία Valentino αξίας περίπου 50.000 λιρών για τον γάμο της με τον Τζέιμς Ρότσιλντ.

Λίγο πριν φτάσει στην εκκλησία, η μακριά ουρά του φορέματος πιάστηκε κάτω από τον τροχό της Bentley στην οποία επέβαινε, προκαλώντας μια άβολη στιγμή που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα από το προσωπικό.

Νίκι Χίλτον
Νίκι Χίλτον / Photo by Vianney Le Caer / Invision/AP

Το φόρεμα της 31χρονης είχε μακριά ουρά με παραδοσιακό πέπλο από δαντέλα, που κάλυπτε τον κομψό ξανθό κότσο της, ενώ η ίδια κρατούσε ένα μπουκέτο λευκά τριαντάφυλλα.

Ωστόσο το εντυπωσιακό φόρεμα, μάλλον την ταλαιπώρησε, αφού πιάστηκε στις ρόδες της Bentley, ενώ στη συνέχεια, στην προσπάθεια του προσωπικού του Κένσινγκτον να την τακτοποιήσει, ο ποδόγυρος σηκώθηκε και φάνηκαν πολύ περισσότερα απ' όσα θα έπρεπε.

Από το ξενοδοχείο στο Κένσινγκτον την συνόδευσε ο πατέρας της, ωστόσο και πάλι είχαν μία ατυχία, αφού σκόνταψε στην ουρά του νυφικού της, αλλά ευτυχώς κατάφερε να παραμείνει όρθια και να μπει στο αυτοκίνητο χωρίς ευτράπελα.

Σελίν Ντιόν: Η τιάρα που την έστειλε στον γιατρό

Στον γάμο της με τον Ρενέ Ανζελίλ το 1994, η Σελίν Ντιόν επέλεξε μια από τις πιο εντυπωσιακές νυφικές εμφανίσεις στην ιστορία.

Η περίτεχνη τιάρα της, διακοσμημένη με περίπου 2.000 κρυστάλλους Swarovski, ζύγιζε σχεδόν τρία κιλά και είχε ραφτεί απευθείας στα μαλλιά της.

Σελίν Ντιόν
Σελίν Ντιόν / AP Photo / The Canadian Press, Ryan Remiorz

Το αποτέλεσμα ήταν να της προκαλέσει αφόρητους πόνους, ενώ την επόμενη ημέρα του γάμου εμφανίστηκε στο μέτωπό της ένα εξόγκωμα «σε μέγεθος αυγού», με τους γιατρούς να της χορηγούν αντιβίωση για τρεις εβδομάδες.

Παρά την ταλαιπωρία, η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της, αστειευόμενη με τον σύζυγό της πως «τώρα είναι αργά, αφού παντρευτήκαμε».

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