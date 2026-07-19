Διάσημες που καλύτερα να είχαν πει «όχι» στο νυφικό τους: Από την Εύα Χερτζίγκοβα στη Μαράια Κάρεϊ και τη Σελίν Ντιόν

Η ημέρα του γάμου θεωρείται για πολλές γυναίκες η στιγμή που θέλουν να δείχνουν πιο όμορφες και λαμπερές από ποτέ. Όμως ακόμη και οι μεγαλύτερες σταρ του κόσμου, με κορυφαίους σχεδιαστές στη διάθεσή τους και σχεδόν απεριόριστο budget, δεν κατάφεραν να αποφύγουν τις στιλιστικές αστοχίες όταν ντύθηκαν νύφες.
Από φορέματα που χαρακτηρίστηκαν υπερβολικά μεγάλα ή ακατάλληλα μέχρι ουρές που τσαλακώθηκαν, πέπλα που μπλέχτηκαν και αξεσουάρ που προκάλεσαν… πόνο, αρκετές διάσημες νύφες είδαν το νυφικό τους να γίνεται αντικείμενο συζήτησης για όλους τους λάθος λόγους.
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Αφορμή για τη νέα αυτή συζήτηση στάθηκε ο λαμπερός γάμος της Εύας Χερτζίγκοβα, καθώς αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας ότι το νυφικό της έμοιαζε περισσότερο με ρούχο για ταξίδι του μέλιτος παρά με φόρεμα γάμου.
Η στυλίστρια διασημοτήτων Λίζα Τάλμποτ εξηγεί ότι ένα ακριβό νυφικό δεν αρκεί για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη εμφάνιση.
«Η διαφορά ανάμεσα σε μια επιτυχημένη και μια αποτυχημένη νυφική εμφάνιση βρίσκεται συνήθως στην εφαρμογή, την προετοιμασία και την πρακτικότητα. Ακόμη και το πιο εντυπωσιακό φόρεμα μπορεί να δεχθεί κριτική αν δεν εφαρμόζει σωστά, ενώ ένα άψογα ραμμένο νυφικό δείχνει πάντα κομψό, ανεξάρτητα από την τιμή του», επισημαίνει.
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Εύα Χερτζίγκοβα: Δίχασε το νυφικό
Η 53χρονη Τσέχα καλλονή παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Γκρεγκόριο Μαρσιάι έπειτα από 25 χρόνια σχέσης, σε μια ρομαντική τελετή στην ιστορική εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία των τριών γιων του, του 18χρονου Τζορτζ, του 15χρονου Φίλιπ και του 12χρονου Έντουαρντ.
Τηρώντας την παράδοση, η Εύα Χερτζίγκοβα έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φορώντας ένα boho μίντι φόρεμα του γαλλικού οίκου Lanvin, το οποίο συνδύασε με πέδιλα διακοσμημένα με κομψούς φιόγκους.