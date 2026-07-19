Η Ελεάνα Παπαϊωάννου γέννησε κοριτσάκι – Η πρώτη φωτογραφία μαμάς και κόρης από το μαιευτήριο

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, 8 χρόνια μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης της. Η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Είναι παντρεμένη με τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Η 42χρονη γέννησε δίχως επιπλοκές το Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο αγγελούδι στην αγκαλιά της.

Στην εικόνα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου κρατάει τρυφερά την κόρη της και κοιτάζει τον φακό χαμογελαστή. Όπως είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, ήθελε πολύ ένα δεύτερο παιδί. Η εγκυμοσύνη της κύλησε ομαλά, όπως και ο τοκετός.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελεάνα Παπαϊωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Και η αγάπη μεγάλωσε…», ενώ τη συνόδευσε με το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου «Προσευχή».

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο του μουσικού ριάλιτι Fame Story το 2002, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση και ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή της. Τα επόμενα χρόνια ξεκίνησε την καριέρα της στην εγχώρια δισκογραφία και το 2017, παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, στην εκπομπή Buongiorno του Mega, η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε πει για την απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού: «Ήταν κάτι που το θέλαμε, γιατί πέρασαν και οχτώ χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσαμε με αγωνία. Ήρθε λίγο… Δεν είχαμε πρόγραμμα. Ήρθε ξαφνικά. Ήρθε σε μία έτσι ζόρικη στιγμή, για μένα ψυχολογικά».

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«Το έμαθα στα Εισόδια της Θεοτόκου. Το θεωρώ σημαδιακό. Ήταν μια στιγμή πολύ ξαφνική, πολύ κομβική. Μπορεί να ακουστεί αστείο αλλά με το που άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάτι συμβαίνει, του λέω “Πήγαινε πάρε ένα τεστ”. Μου λέει “Για κορονοϊό;”. Με κοιτούσε, δεν μπορούσε να καταλάβει», είχε πει καταληκτικά η τραγουδίστρια.