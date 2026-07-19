Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Όταν κατάλαβα τι ένιωθα, έκανα τις κατάλληλες διαδικασίες για να ξελογιαστεί

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, μετρώντας πάνω από μία δεκαετία κοινής πορείας. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Ανατολή – Νεφέλη το 2018 και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του μουσικού, προκειμένου η κόρη τους να μεγαλώσει σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο tlife.gr, η Ήβη Αδάμου μίλησε – μεταξύ άλλων – για τη γνωριμία της με τον Μιχάλη Κουινέλη και τον τρόπο που έγιναν ζευγάρι. Η πρώτη συνάντησή τους έγινε στα παρασκήνια του «X Factor», όταν οι Stavento ήταν καλεσμένοι στο talent show. «Ταξίδευα κάθε Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα για δουλειά και διάβαζα μέσα στα αεροπλάνα. Τη Δευτέρα το πρωί ήμουν κανονικά στο σχολείο. Στη συνέχεια πέρασα στην Κοινωνιολογία στο Πάντειο και παράλληλα τραγουδούσα, έκανα βίντεο κλιπ και ηχογραφήσεις. Όλα γίνονταν μαζί» είπε η τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα χρόνια αργότερα οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, όταν ο Μιχάλης Κουινέλης έγραψε νέο τραγούδι για τον επόμενο δίσκο της. «Εκεί ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο. Υπήρχε χημεία, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια… Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια», λέει γελώντας. Όπως παραδέχεται, χρειάστηκε και η δική της… προσπάθεια για να εξελιχθεί η σχέση τους. «Όταν κατάλαβα τι ένιωθα, έκανα κι εγώ τις κατάλληλες διαδικασίες για να… ξελογιαστεί».

Η προσωπική της ζωή με τον Μιχάλη Κουινέλη μετρά πλέον πολλά χρόνια και όπως παραδέχεται, η μεταξύ τους συνεργασία χτίστηκε σταδιακά, μέσα από αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό.

«Το να συνεργάζεσαι με τον άνθρωπό σου, που είναι ταυτόχρονα σύντροφός σου, παραγωγός και συνθέτης σου, είναι κάτι που χτίσαμε με τα χρόνια. Βρήκαμε τον τρόπο να λειτουργεί όμορφα και να μην επηρεάζει την προσωπική μας ζωή. Το καλό είναι ότι καταλαβαίνει ακριβώς τι περνάω, γιατί είναι κι εκείνος καλλιτέχνης. Όταν του λέω κάτι, ξέρει ακριβώς πώς νιώθω, όπως κι εγώ όταν μου μιλά για τις δικές του δυσκολίες».