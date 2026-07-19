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Λορέντζο Καριέρε: Ο Γιώργος Τσαλίκης εξηγεί γιατί δεν πήγε στην κηδεία του φίλου του – «Με το μυαλό μου εκεί»

«Ήταν τόσο νωρίς, τόσο κρίμα» έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης για την απώλεια του Λορέντζο Καριέρε
Έλενα Κατραβά και Γιάννης Κουτράκης
Έλενα Κατραβά και Γιάννης Κουτράκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Λορέντζο Καριέρε οδηγήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 στην τελευταία κατοικία του, παρουσία στενών συγγενών και φίλων του. Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στην κηδεία του φίλου του. Οι δυο τους γνωρίζονταν, καθώς ο μικρότερος γιος του τραγουδιστή ήταν συμμαθητής με ένα από τα παιδιά του αείμνηστου μουσικού και της συζύγου του, Έλενας Κατραβά. 

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να εξηγήσει δημόσια την απουσία του μέσα από ένα Instagram Story, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του Δώρα και ο μικρός τους γιος Άγγελος βρέθηκαν στο πλευρό της Έλενας Κατραβά και των δύο παιδιών της.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δημοσίευσε φωτογραφία της συντετριμμένης Έλενας Κατραβά, η οποία βίωσε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Στο συγκινητικό μήνυμά του έγραψε: «Η Δώρα με τον Άγγελο και τους άλλους συμμαθητές των παιδιών ήταν εκεί… Εγώ στη δουλειά… Με το μυαλό μου εκεί… Ανοιχτή πληγή για όλη του την οικογένεια… Ήταν τόσο νωρίς… Τόσο κρίμα…».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

Η Έλενα Κατραβά, φανερά αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, μιλούσε με όλο τον κόσμο και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων που πήγαν για να τη συλλυπηθούν. Στήριξε τον σύζυγό της, στην πιο δύσκολη μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα. Στάθηκε βράχος δίπλα του και προσευχόταν για ένα θαύμα. Ο Λορέντζο Καριέρε πάλεψε αλλά από κάποιο σημείο και μετά, η μάχη του έγινε άνιση. 

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα και η Έλενα Κατραβά βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Όπως έγραψε ο κουμπάρος τους, η ίδια είχε συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες. Ένα 24ωρο πριν ο σύζυγός της αφήσει την τελευταία πνοή του, εκείνη του είχε πει πως απαιτείται «ένα θαύμα» για να βγει νικητής.

Στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ήταν στενοί συγγενείς και φίλοι του. Άνθρωποι που τον έζησαν επί σειρά ετών και έχουν μόνο καλά να θυμούνται για την ποιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

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