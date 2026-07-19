Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα στα social media για τα κιλά της και η απάντηση που έδωσε – «Κάνε λίγο δίαιτα»

Ένα προσβλητικό μήνυμα για τα κιλά της έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram το οποίο τράβηξε screenshot και το ανέβασε story.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέβασε φωτογραφία με μαγιό στην θάλασσα, με τον χρήστη να της γράφει «Έχεις παχύνει πολύ! Κάνε λίγο δίαιτα».

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Έτσι, ανέβασε το σχόλιο σε story γράφοντας «ρε τι μου στέλνουν κάθε ημέρα αλήθεια».

Στο επόμενο story ανέβασε φωτογραφία με αστείο φίλτρο, αποκαλύπτοντας την απάντησή της.

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή» ανέφερε συγκεκριμένα.