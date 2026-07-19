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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα στα social media για τα κιλά της και η απάντηση που έδωσε – «Κάνε λίγο δίαιτα»

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή» έγραψε το γνωστό μοντέλο
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα στα social media για τα κιλά της και η απάντηση που έδωσε – «Κάνε λίγο δίαιτα»
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Ένα προσβλητικό μήνυμα για τα κιλά της έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram το οποίο τράβηξε screenshot και το ανέβασε story.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέβασε φωτογραφία με μαγιό στην θάλασσα, με τον χρήστη να της γράφει «Έχεις παχύνει πολύ! Κάνε λίγο δίαιτα».

Έτσι, ανέβασε το σχόλιο σε story γράφοντας «ρε τι μου στέλνουν κάθε ημέρα αλήθεια».

garifallia kalifoni

garifallia kalifoni

Στο επόμενο story ανέβασε φωτογραφία με αστείο φίλτρο, αποκαλύπτοντας την απάντησή της.

garifallia kalifoni

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή» ανέφερε συγκεκριμένα.

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