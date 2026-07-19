Δημήτρης Πιατάς: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθώ, δεν είμαι ούτε δογματικός ούτε κληρικός

Ο Δημήτρης Πιατάς έχει συμπληρώσει 50 χρόνια στο θέατρο και προσπαθεί να παραμείνει πιστός στις αξίες που είχε όταν ξεκίνησε το επαγγελματικό ταξίδι του. Δηλώνει «εργάτης της σκηνής» και νιώθει ευλογημένος για την πορεία του. Συνεχίζει να υπερασπίζεται το ποιοτικό θέατρο, σεβόμενος όπως λέει, απόλυτα το κοινό του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Νίκη Κώτσου και στην εφημερίδα Real News, ο Δημήτρης Πιατάς εστίασε στις αλλαγές που έφερε το πέρασμα του χρόνου σε λογικές και νοοτροπίες. Ο αγαπημένος ηθοποιός ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στα μέσα της δεκαετίας του ’70, υπηρετώντας με το ίδιο πάθος την κωμωδία, την επιθεώρηση και το δράμα.

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Παρά τη μακρά και επιτυχημένη του διαδρομή, ο ίδιος δήλωσε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό ότι έλαβε το πρώτο βραβείο της καριέρας του μόλις πρόσφατα, κλείνοντας τα 50 χρόνια στο επάγγελμα.

Αμύνεστε μέσω της τέχνης;

Από την ώρα που σας το δηλώνω και το έχω εντοπίσει, το κάνω συνεχώς. Το έχω κάνει πράξη με αυτή την ταπεινή καλλιτεχνική παρουσία μου. Είμαι 50 χρόνια στο επάγγελμα. Πενήντα χρόνια είναι μισός αιώνας. Έχω συμπληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο ως εργάτης του θεάτρου. Δεν είναι κάτι σημαντικό… Δεν είναι και λίγο, όμως.

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Επί πενήντα χρόνια εντοπίζετε κλιμακούμενες αδυναμίες;

Πράγματα που ήταν μη κανονικά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται σαν κανονικότητα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθώ. Μακριά από εμένα τα βαρύγδουπα και σοβαροφανή. Δεν είμαι ούτε δογματικός ούτε κληρικός. Είμαι καλλιτέχνης, ηθοποιός και υπηρετώ την κωμωδία. Δηλώνω γελωτοποιός. Με την παλαιά έννοια του γελωτοποιού της εποχής της φεουδαρχίας.

Πιθανώς, κάποιος πρόγονός μου να ήταν έτσι. Σε αυτούς τους άγριους ευγενείς φεουδάρχες, οι οποίοι είχαν το απόλυτο δικαίωμα ζωής και θανάτου οποιουδήποτε υπηκόου τους, ο γελωτοποιός μπορούσε να λέει στην αυλή τους, με αστείο τρόπο, τις αλήθειες.