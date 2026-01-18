Διάσημοι μπαμπάδες που έκρυβαν τα παιδιά τους: Από τον Φρέντι Μέρκιουρι, στον Ντέιβιντ Μπόουι και τον Στιβ Τζομπς

Δεν σπεύδουν όλοι οι διάσημοι να ανακοινώσουν περιχαρείς ότι θα γίνουν γονείς αμέσως μόλις το μάθουν. Κάποιοι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη του παιδιού τους, άλλοι το έμαθαν τελευταίοι και υπήρξαν κι εκείνοι που επέλεξαν συνειδητά να το αποσιωπήσουν. Σκάνδαλα που έπρεπε να αποφευχθούν, παράλληλες ζωές που δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν, γάμοι που κινδύνευαν να διαλυθούν και καριέρες που έμοιαζαν πολύ «καθαρές» για να αντέξουν μια τέτοια αλήθεια και να «λερωθούν», έγιναν λόγοι για να μείνουν ολόκληρες ζωές στο σκοτάδι.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τα βραβεία, τις sold-out εμφανίσεις και τη σχολαστικά τέλεια χτισμένη δημόσια εικόνα, κρύβονται ιστορίες πατρότητας με πρωταγωνιστές διασήμους που αποκαλύφθηκαν χρόνια – ή και δεκαετίες – αργότερα. Είναι ιστορίες γονιών και κρυφών παιδιών που μοιάζουν με καλοδουλεμένα κινηματογραφικά σενάρια, αλλά δεν γράφτηκαν για τη μεγάλη οθόνη.

Γράφτηκαν στην πραγματική ζωή, με σιωπές, ενοχές, εξομολογήσεις, αλήθειες και καθυστερημένα συγγνώμη που βρήκαν τον δρόμο τους προς το φως πολύ αργότερα απ’ όσο θα έπρεπε.

Η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι και το μυστικό που αποκαλύφθηκε μετά θάνατον

Ακόμη και τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, αποδεικνύεται ότι υπήρχαν κεφάλαια της ζωής του που έμεναν βαθιά κρυμμένα. Ένα από αυτά αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα – και πλέον έκλεισε με τον πιο σιωπηλό και συγκινητικό τρόπο, τον θάνατο.

Η γυναίκα που ο ίδιος αποκαλούσε Bibi, η μυστική κόρη του θρυλικού frontman των Queen, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο και επιθετικό καρκίνο της σπονδυλικής στήλης.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της ύπαρξής της μέσα από τη βιογραφία Love, Freddie της συγγραφέα Λέσλι Αν Τζόουνς.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Φρέντι Μέρκιουρι απέκτησε την κόρη του το 1976, από σχέση με τη σύζυγο στενού του φίλου. Εκείνη την περίοδο, η καριέρα του είχε εκτοξευθεί και το Bohemian Rhapsody είχε ήδη αλλάξει την ιστορία της μουσικής. Η ύπαρξη του παιδιού κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό και ήταν γνωστή μόνο σε έναν εξαιρετικά στενό κύκλο: την οικογένεια του Μέρκιουρι, τα μέλη των Queen και τη Μαίρη Όστιν, τον μεγάλο έρωτα της ζωής του.

Ο Μέρκιουρι είχε στενή σχέση με την κόρη του μέχρι τον θάνατό του το 1991 και της χάρισε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, 17 τόμους προσωπικών ημερολογίων – υλικό ανεκτίμητης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας, πάνω στο οποίο βασίστηκε η νέα βιογραφία. Την αποκαλούσε όχι μόνο Bibi, αλλά και trésor (θησαυρό) και little froggie (μικρό βατραχάκι), ενώ λέγεται πως τραγούδια όπως τα Bijou και Don’t Try So Hard ήταν εμπνευσμένα από εκείνη.

Η Bibi επέλεξε από νωρίς μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Ζούσε στη Γαλλία και εργάστηκε ως γιατρός, αφοσιωμένη στην επιστήμη και στους ασθενείς της. Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών, 9 και 7 ετών.

Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα χαμηλών τόνων, καλλιεργημένη, με έντονη αίσθηση καθήκοντος – χαρακτηριστικά που θύμιζαν τον ίδιο τον Μέρκιουρι, μακριά από τη σκηνική του περσόνα.

«Δεν ήθελα να μοιραστώ τον μπαμπά μου με ολόκληρο τον κόσμο», είχε δηλώσει λίγο πριν αποκαλυφθεί δημόσια η ιστορία της. «Εγώ τον έκλαιγα ως πατέρα, ενώ ο κόσμος θρηνούσε τον Freddie Mercury. Στα 15 σου, αυτό δεν είναι εύκολο».