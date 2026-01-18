Lifestyle

Διάσημοι μπαμπάδες που έκρυβαν τα παιδιά τους: Από τον Φρέντι Μέρκιουρι, στον Ντέιβιντ Μπόουι και τον Στιβ Τζομπς

Η Annie Lennox και ο David Bowie ερμηνεύουν το «Under Pressure» στο Freddie Mercury Tribute Concert για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το AIDS.

Δεν σπεύδουν όλοι οι διάσημοι να ανακοινώσουν περιχαρείς ότι θα γίνουν γονείς αμέσως μόλις το μάθουν. Κάποιοι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη του παιδιού τους, άλλοι το έμαθαν τελευταίοι και υπήρξαν κι εκείνοι που επέλεξαν συνειδητά να το αποσιωπήσουν. Σκάνδαλα που έπρεπε να αποφευχθούν, παράλληλες ζωές που δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν, γάμοι που κινδύνευαν να διαλυθούν και καριέρες που έμοιαζαν πολύ «καθαρές» για να αντέξουν μια τέτοια αλήθεια και  να «λερωθούν», έγιναν λόγοι για να μείνουν ολόκληρες ζωές στο σκοτάδι.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τα βραβεία, τις sold-out εμφανίσεις και τη σχολαστικά τέλεια χτισμένη δημόσια εικόνα, κρύβονται ιστορίες πατρότητας με πρωταγωνιστές διασήμους που αποκαλύφθηκαν χρόνια – ή και δεκαετίες – αργότερα. Είναι ιστορίες γονιών και κρυφών παιδιών που μοιάζουν με καλοδουλεμένα κινηματογραφικά σενάρια, αλλά δεν γράφτηκαν για τη μεγάλη οθόνη.

Γράφτηκαν στην πραγματική ζωή, με σιωπές, ενοχές, εξομολογήσεις, αλήθειες και καθυστερημένα συγγνώμη που βρήκαν τον δρόμο τους προς το φως πολύ αργότερα απ’ όσο θα έπρεπε.

Ιστορίες με γονείς και κρυφά παιδιά που μοιάζουν με σενάρια, αλλά είναι πέρα ως πέρα αληθινές.

Η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι και το μυστικό που αποκαλύφθηκε μετά θάνατον

Ακόμη και τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, αποδεικνύεται ότι υπήρχαν κεφάλαια της ζωής του που έμεναν βαθιά κρυμμένα. Ένα από αυτά αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα – και πλέον έκλεισε με τον πιο σιωπηλό και συγκινητικό τρόπο, τον θάνατο.

Η γυναίκα που ο ίδιος αποκαλούσε Bibi, η μυστική κόρη του θρυλικού frontman των Queen, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο και επιθετικό καρκίνο της σπονδυλικής στήλης.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της ύπαρξής της μέσα από τη βιογραφία Love, Freddie της συγγραφέα Λέσλι Αν Τζόουνς.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Φρέντι Μέρκιουρι απέκτησε την κόρη του το 1976, από σχέση με τη σύζυγο στενού του φίλου. Εκείνη την περίοδο, η καριέρα του είχε εκτοξευθεί και το Bohemian Rhapsody είχε ήδη αλλάξει την ιστορία της μουσικής. Η ύπαρξη του παιδιού κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό και ήταν γνωστή μόνο σε έναν εξαιρετικά στενό κύκλο: την οικογένεια του Μέρκιουρι, τα μέλη των Queen και τη Μαίρη Όστιν, τον μεγάλο έρωτα της ζωής του.

Ο Μέρκιουρι είχε στενή σχέση με την κόρη του μέχρι τον θάνατό του το 1991 και της χάρισε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, 17 τόμους προσωπικών ημερολογίων – υλικό ανεκτίμητης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας, πάνω στο οποίο βασίστηκε η νέα βιογραφία. Την αποκαλούσε όχι μόνο Bibi, αλλά και trésor (θησαυρό) και little froggie (μικρό βατραχάκι), ενώ λέγεται πως τραγούδια όπως τα Bijou και Don’t Try So Hard ήταν εμπνευσμένα από εκείνη.

Η Bibi επέλεξε από νωρίς μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Ζούσε στη Γαλλία και εργάστηκε ως γιατρός, αφοσιωμένη στην επιστήμη και στους ασθενείς της. Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών, 9 και 7 ετών.

Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα χαμηλών τόνων, καλλιεργημένη, με έντονη αίσθηση καθήκοντος – χαρακτηριστικά που θύμιζαν τον ίδιο τον Μέρκιουρι, μακριά από τη σκηνική του περσόνα.

«Δεν ήθελα να μοιραστώ τον μπαμπά μου με ολόκληρο τον κόσμο», είχε δηλώσει λίγο πριν αποκαλυφθεί δημόσια η ιστορία της. «Εγώ τον έκλαιγα ως πατέρα, ενώ ο κόσμος θρηνούσε τον Freddie Mercury. Στα 15 σου, αυτό δεν είναι εύκολο».

Ο Φρέντι Μέρκιουρι
Ο Φρέντι Μέρκιουρι / AP

Drake: Δεν έκρυβα το παιδί μου από τον κόσμο

Το 2018, ο Drake επιβεβαίωσε ότι έχει έναν γιο, με την πρώην πορνοστάρ Σοφί Μπρουσό. Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από τη μουσική του, με τον ίδιο να ραπάρει:

«Δεν έκρυβα το παιδί μου από τον κόσμο, έκρυβα τον κόσμο από το παιδί μου».

Το παιδί γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, όμως η ύπαρξή του έγινε γνωστή έπειτα από δημόσια αντιπαράθεση και νομικές διαδικασίες για την πατρότητα και τη διατροφή. Ο Drake αρχικά αρνιόταν τις αξιώσεις, μέχρι που τελικά παραδέχτηκε την αλήθεια.

Ήταν στα τέλη Μαΐου που ο ράπερ Pusha-T προκαλούσε τον Drake ισχυριζόμενος ότι κρύβει τον γιο του. Η Μπρουσό, πρώην πορνοστάρ, είχε εμφανιστεί με τον Drake τον Ιανουάριο του 2017 μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Τον Μάιο του 2017 υποστήριξε ότι είναι 3 μηνών έγκυος με το παιδί του Drake και προσέλαβε δικηγόρους για να ξεκινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την πατρότητα και να διεκδικήσει διατροφή για το παιδί τους.

Ο εκπρόσωπος του Drake τότε αρνούνταν τις αξιώσεις της, με τη Σοφί να υποστηρίζει ότι έχει μηνύματά του για να αποδείξει την ιστορία της.

Υποστηρίζει ότι της ζήτησε να κάνει έκτρωση και την κατηγόρησε πως το έκανε για να βγάλει χρήματα. Ο εκπρόσωπός του ωστόσο υποστήριζε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των μηνυμάτων.

Ο Αμερικανός είπε ότι βρέθηκαν με την πρώην πορνοστάρ ερωτικά μόνο δύο φορές.

«Έπρεπε να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι δεν είναι ίσως. Αυτό είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. Δεν είναι ερωμένη μου όπως η Billie Jean, αλλά το παιδί είναι δικό μου. Βρεθήκαμε μόνο δύο φορές».

Drake
Drake / Sammy Kogan / The Canadian Press via AP)

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Το παιδί που μεγάλωσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κρατούσε κρυφό για πάνω από μία δεκαετία ότι είχε αποκτήσει γιο με την οικονόμο του σπιτιού του, Μίλντρεντ Μπαένα. Ο Τζόζεφ γεννήθηκε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού που είχε αποκτήσει ο Σβαρτσενέγκερ με τη σύζυγό του, Μαρία Σράιβερ.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε το 2011, όταν το παιδί ήταν ήδη 10 ετών – και ο γάμος του διαλύθηκε. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ο ηθοποιός παραδέχεται ότι εκείνη τη στιγμή «η καρδιά του σταμάτησε».

Ο γιος του ακολούθησε τα βήματά του στο bodybuilding και την υποκριτική.

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ / EPA / ANGELO CARCONI

Έρικ Κλάπτον: Η κόρη που έμεινε κρυφή μέχρι την τραγωδία

Ο Έρικ Κλάπτον απέκτησε κόρη το 1985 με την Ιβόν Κέλι, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Πάτι Μπόιντ. Η ύπαρξη της Ρουθ κρατήθηκε κρυφή για χρόνια και αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του Κόνορ το 1991 – την απώλεια που γέννησε το εμβληματικό Tears In Heaven.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Κλάπτον παραδέχεται ότι η Ρουθ τον βοήθησε να ξανασταθεί στα πόδια του, λέγοντας πως μέσα από εκείνη ανακάλυψε τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα παιδί στη ζωή ενός ενήλικα.

«Μπόρεσα να κρατήσω ξανά ένα παιδί και να με κρατήσει ένα παιδί», έγραψε. «Η Ρουθ υπήρξε τεράστια στήριξη. Δεν είχα καταλάβει πόση δύναμη μπορεί να έχει ένα παιδί στη ζωή ενός ενήλικα – πόσο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζεις, ότι είσαι μοναδικός και δυνατός».

Έρικ Κλάπτον
Έρικ Κλάπτον / Photo by: Britta Pedersen / picture-alliance / dpa / AP Images

Ντέιβιντ Μπόουι: Η κόρη που αρνήθηκε για χρόνια

Ο Ντέιβιντ Μπόουι αρνιόταν επί χρόνια ότι είχε κόρη, τη Ζούλι Ντόρσεϊ, από σύντομη σχέση τη δεκαετία του ’60.

Μόνο μετά από τεστ DNA παραδέχτηκε την πατρότητα, χωρίς όμως να αναπτύξει ποτέ στενή σχέση μαζί της.

Ντέιβιντ Μπάουι
Ντέιβιντ Μπάουι / AP Photo / Marilyn Weiss

Τζακ Νίκολσον: Όταν η αδελφή αποδείχθηκε μητέρα

Ο Τζακ Νίκολσον, ο ηθοποιός που έχει υποδυθεί μερικούς από τους πιο έντονους και σύνθετους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου, ήταν 37 ετών όταν έμαθε ότι η γυναίκα που πίστευε πως ήταν η αδελφή του ήταν στην πραγματικότητα η βιολογική του μητέρα. Η αποκάλυψη ήρθε το 1974, λίγο πριν την πρεμιέρα του Chinatown, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα.

Ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι η αλήθεια τον σόκαρε, αλλά δεν τον τραυμάτισε. «Αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ», σύμφωνα με τον βιογράφο Patrick McGilligan. Την αντιμετώπισε με κατανόηση και θαυμασμό για τις γυναίκες που κράτησαν το μυστικό για να τον προστατεύσουν.

Ο Νίκολσον δεν διατήρησε καμία πικρία. «Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος από την ικανότητά τους να κρατήσουν το μυστικό, αν μη τι άλλο», δήλωσε αργότερα στο Rolling Stone. Η αποκάλυψη, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε τελικά θετικό αντίκτυπο στη ζωή του.

Όπως λέει σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση, είναι υπέρ του να επιλέγει κάθε γυναίκα αυτό που θέλει για τον εαυτό της, αλλά προσωπικά είναι κατά της άμβλωσης. «Είμαι υπέρ της επιλογής, αλλά κατά των αμβλώσεων, γιατί είμαι παιδί εκτός γάμου, και θα ήταν υποκριτικό να έχω οποιαδήποτε άλλη θέση. Δε θα ζούσα. Δεν θα υπήρχα καν».

Έχει επίσης δηλώσει ότι νιώθει «απόλυτο θαυμασμό, ευγνωμοσύνη και σεβασμό για τη δύναμη των γυναικών που πήραν την απόφαση που πήραν στη δική μου περίπτωση», αναφερόμενος στην μητέρα και τη γιαγιά του.

Ο Τζακ Νίκολσον με την κόρη του Λορέν
Ο Τζακ Νίκολσον με την κόρη του Λορέν / EPA / MICHAEL NELSON

Στιβ Τζομπς: Αρνιόταν την κόρη του και μετά το τεστ DNA

Ο Στιβ Τζομπς αρνήθηκε επί χρόνια ότι είναι ο πατέρας της Λίζα Μπρέναν, ακόμη και μετά από θετικό τεστ DNA. Μόνο αργότερα αποκατέστησε τη σχέση τους, σε μια διαδρομή γεμάτη σκληρότητα, απόρριψη αλλά και στιγμές βαθιάς σύνδεσης.

Στιβ Τζομπς
Στιβ Τζομπς / REUTERS/Robert Galraith

Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας: «Σου χρωστάω. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο».

Η Λίζα κατέγραψε αυτή τη δύσκολη σχέση στο βιβλίο της Small Fry, φωτίζοντας μια άγνωστη, εύθραυστη πλευρά του ανθρώπου που άλλαξε τον κόσμο της τεχνολογίας.

Η Λίζα γεννήθηκε σε αγρόκτημα που ανήκε σε οικογενειακό φίλο στο Όρεγκον. Ο Στιβ Τζομπς πήγε μερικές μέρες αργότερα. «Δεν είναι παιδί μου« είπε σε όλους.

Ακόμα και μετά τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας που ήταν θετικό, ο Στιβ Τζομπς εξακολουθούσε να αρνείται πως είναι κόρη του.

Έτσι η Λίζα αναγκάστηκε να κάνει τεστ DNA τον Δεκέμβριο του 1980 και ο Στιβ Τζομπς αναγκάστηκε να πληρώνει 385 δολάρια τον μήνα για διατροφή.

 

