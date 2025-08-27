Diddy: Δικαστική νίκη για τον μουσικό παραγωγό ενώ περιμένει την ποινή του

Ο ράπερ Diddy βρίσκεται στη φυλακή εν αναμονή της καταδίκης του στην ομοσπονδιακή ποινική του υπόθεση, όμως μπορεί να γιορτάσει μια νίκη σε αστική αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του ένας άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τον νάρκωσε και τον κακοποίησε σεξουαλικά σε νυχτερινό κέντρο.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο και ο ενάγων υποστήριξε ότι ήταν ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης 23 ετών το 2015, όταν έκλεισε δουλειά σε ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες όπου παρευρισκόταν και ο Diddy, ο οποίος τον κακοποίησε σεξουαλικά αναφέρει το tmz.com.

Οι λεπτομέρειες φέρονται να μοιάζουν με άλλες αγωγές κατά του Diddy – ο ενάγων (John Doe) ισχυρίστηκε ότι του δόθηκε ποτό, έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε αφού ο Diddy είχε σεξουαλική επαφή» μαζί του στην οποία δεν είχε συναινέσει.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε από τον δικηγόρο Tony Buzbee, ο Doe ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Diddy απείλησε το μελλοντικό του καλλιτεχνικό μέλλον αν αντιστεκόταν.

Η απόφαση του δικαστή

Ωστόσο, μια δικαστής στη Νέα Υόρκη αποφάσισε ότι ο Doe καθυστέρησε υπερβολικά να καταθέσει την αγωγή στην πολιτεία και σύμφωνα με την απόφαση, που εξασφάλισε το TMZ, η υπόθεση πλέον απορρίπτεται.

Η δικαστής δήλωσε ότι υπήρχε 5ετής παραγραφή όταν συνέβη η φερόμενη επίθεση. Επίσης σημείωσε ότι ένας νέος νόμος του 2019, ο οποίος επεκτείνει την παραγραφή στα 20 χρόνια, δεν ισχύει αναδρομικά και επομένως δεν εφαρμόζεται στην παρούσα υπόθεση.

Ο ενάγων είχε κατηγορήσει επίσης τις εταιρείες του Diddy – Bad Boy Entertainment και Combs Enterprises – αλλά και αυτές οι αγωγές απορρίφθηκαν.

Όπως έχει αναφερθεί, ο Diddy έχει κερδίσει πρόσφατα και σε άλλες αστικές αγωγές που είχαν κατατεθεί εναντίον του. Φυσικά, δεκάδες άλλες δεν έχουν παραγραφεί ακόμη, ενώ την 3η Οκτωβρίου θα μάθει την ποινή του στην ομοσπονδιακή υπόθεση.