Digital Detox: Τρόποι για να «ξεκολλήσεις» από το κινητό σου μέσα σε 7 μέρες

Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα -συνήθως πολλές, για να είμαστε ειλικρινείς- που πιάνεις το κινητό χωρίς καν να το σκεφτείς. Δεν έχει έρθει κάποια ειδοποίηση, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να δεις.

Κι όμως, το unlock γίνεται σχεδόν μηχανικά. Το scrolling ξεκινάει χωρίς στόχο και τελειώνει, συνήθως, με μια αόριστη αίσθηση ότι κάπου χάθηκε χρόνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή ακριβώς τη συνήθεια έρχεται να απαντήσει το λεγόμενο digital detox, μια τάση που υπόσχεται κάτι απλό αλλά όχι απαραίτητα εύκολο: να πάρεις πίσω τον έλεγχο της προσοχής σου.

Η ιδέα του να απομακρυνθεί κανείς από τις οθόνες δεν είναι καινούργια, όμως το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει πιο πρακτική μορφή.

Δεν μιλάμε για ακραίες αποτοξινώσεις χωρίς κινητό για εβδομάδες, αλλά για μια πιο «ρεαλιστική» πρόκληση: επτά ημέρες με συνειδητή χρήση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επτά ημέρες όπου δεν καταργείς το κινητό, αλλά προσπαθείς να το χρησιμοποιείς με πρόθεση αντί για συνήθεια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί που δοκιμάζουν αυτή τη μικρή αλλαγή δεν περιγράφουν αμέσως θεαματικά αποτελέσματα.

Οι πρώτες μέρες μοιάζουν περισσότερο με ένα ελαφρύ σοκ. Το χέρι πάει αυτόματα στην τσέπη, το μυαλό ζητάει την επόμενη μικρή δόση πληροφορίας και η απουσία της δημιουργεί μια περίεργη ανησυχία.

Δεν είναι ακριβώς ανάγκη, αλλά ούτε και απλή συνήθεια. Είναι κάτι ενδιάμεσο, που αποκαλύπτει πόσο βαθιά έχει ενσωματωθεί το κινητό στην καθημερινότητα.

Κάπου στη μέση της εβδομάδας αρχίζει να αλλάζει ο ρυθμός.

Οι στιγμές χωρίς οθόνη δεν φαίνονται πια τόσο «άδειες». Μια διαδρομή χωρίς scrolling, ένας καφές χωρίς notifications, ακόμη και λίγα λεπτά σιωπής αρχίζουν να αποκτούν διαφορετική ποιότητα.

Δεν πρόκειται για κάποια ξαφνική αποκάλυψη ζωής, αλλά για μια μικρή μετατόπιση. Σαν να χαμηλώνει λίγο ο θόρυβος στο background.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η πλήρης αποχή, όσο η επίγνωση.

Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν πόσο συχνά διακόπτουν οι ίδιοι τη συγκέντρωσή τους.

Το digital detox φέρνει στην επιφάνεια τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το κινητό, συχνά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Δείχνει πόσες φορές μέσα στη μέρα η προσοχή διασπάται χωρίς λόγο και πόσο εύκολα γεμίζουν τα κενά με περιεχόμενο που δεν αφήνει τίποτα πίσω του.

Φυσικά, το ερώτημα παραμένει: μπορεί μια εβδομάδα να αλλάξει πραγματικά κάτι;

Η απάντηση δεν είναι απόλυτη. Δεν πρόκειται για μαγική λύση ούτε για μόνιμη μεταμόρφωση. Είναι όμως αρκετή για να δημιουργήσει μια απόσταση.

Και αυτή η απόσταση είναι συχνά το πιο δύσκολο βήμα. Από εκεί και πέρα, η επιλογή γίνεται πιο συνειδητή.

Σε έναν περιβάλλον που λειτουργεί με συνεχή ειδοποίηση, το να επιλέγεις πότε θα συνδεθείς και πότε όχι μοιάζει σχεδόν πολυτέλεια.

Ίσως τελικά το digital detox να μην αφορά την απομάκρυνση από την τεχνολογία, αλλά τη σχέση μαζί της.

Και αυτή, όπως φαίνεται, δεν αλλάζει με ένα uninstall, αλλά με μικρές, επαναλαμβανόμενες αποφάσεις μέσα στη μέρα.

Επτά ημέρες μπορεί να μην είναι αρκετές για να αλλάξουν τα πάντα. Είναι όμως αρκετές για να σου δείξουν αν -και πόσο- το χρειάζεσαι.

Και αυτό, από μόνο του, είναι ήδη μια είδηση.