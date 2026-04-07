Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Στη δίκη η συνήγορος των κατηγορουμένων προσπαθούσε να την μειώσει

Με ένα νέο βίντεο η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε στην καλή της φίλη, Ιωάννα Τούνη και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της δίκης για το revenge porn.

Στο κανάλι της στο Youtube η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε ένα νέο βίντεο και αναφέρθηκε αναλυτικά σε διάφορες λεπτομέρειες της δίκης. Μάλιστα, ανέφερε ότι η συνήγορος των κατηγορουμένων προσπαθούσε να μειώσει την Ιωάννα Ιωάννα Τούνη.

«Δεν ήτανε μία νίκη προσωπική για την Ιωάννα, αλλά ήταν μία νίκη για όλες τις κακοποιημένες γυναίκες. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Για όλους πρέπει να υπάρχει υπεράσπιση. Για τους κατηγορούμενους, για τα θύματα, όλοι. Ακόμα κατηγορούμενος να είσαι, πρέπει να έχεις υπεράσπιση. Η υπεράσπιση των συγκεκριμένων ανθρώπων, δεν κατάλαβα ποτέ τι ακριβώς υπερασπίζονταν. Δηλαδή, ο κύριος Δημητρακόπουλος, είπε, τα γεγονότα έφτασε, είχε μια αρχή ένα τέλος.

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων, ήταν να αναλύσουνε το ποινικό δίκαιο, τι είναι πλημμέλημα, τι είναι κακούργημα. Πατάγανε πάνω σε κάποιους νόμους, αυτό άκουγα. Και μετέπειτα, η γυναίκα συνήγορος των κατηγορουμένων, να προσπαθεί να μειώσει την Ιωάννα, με τον πιο χυδαίο τρόπο. Που, ναι, έχεις κάθε δικαίωμα, και γυναίκα να είσαι, να υπερασπιστείς δύο κατηγορούμενους άντρες. Εννοείται. Αλλά η υπεράσπιση ποια ήταν δεν καταλάβαμε ποτέ. Κανένας, στην αίθουσα, γιατί αυτό ήταν ανοιχτό το δικαστήριο, είχε δημοσιογράφους, είχε τους φίλους της, είχε κόσμο πάρα πολύ που είχε έρθει εκεί πέρα για να στηρίξει την Ιωάννα», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Δεν κατάλαβα ποτέ ποια ήταν η υπεράσπιση. Δηλαδή, να ακούσουμε τη δικιά σας πλευρά. Εννοείται να την ακούσουμε. Πείτε μας ότι έγινε κάτι διαφορετικό, ότι όντως είναι κάτι άλλο. Αυτό που κοιτάγανε να κάνουνε, είναι να ισοπεδώσουνε την Ιωάννα μέχρι τελευταίας σταγόνας. Κοιτάξανε να κατηγορήσουνε τις φίλες και τους φίλους της Ιωάννας. Με ατάκες τύπου ότι “ναι, με τον φίλο της τον τάδε πλένει ο ένας τον άλλον”, που μπορεί να έχουν βγάλει φωτογραφία, ας πούμε, σε μια πισίνα και να λέει “πλένει ο ένας τον άλλον”. Ένα concept φωτογράφισης. Ότι αυτή η φίλη έχει κάποια εμπορική συναλλαγή, η άλλη είναι από πολύ παλιά μαζί της. Προσπαθούσε να μειώσει τους πάντες. Την αποκάλεσε η άλλη “Αλίκη Βουγιουκλάκη του Instagram, του influencing”. Και με το που το λέει αυτό, ενώ είμαστε όλοι έτσι, λέει “Μάλιστα, αυτό αποκαλείται και η ίδια έτσι στα social media”. Και κοιταχτήκαμε όλοι και λέμε, τι ακούμε», πρόσθεσε.

«Η απόφαση έχει βγει, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Αλλά περίμενα να ακούσω, με έναν τρόπο, να υπερασπιστούνε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Να δείξουν μια άλλη εκδοχή, ας πούμε. Αλλά η άλλη εκδοχή που υπήρχε ήταν να κατηγορήσουμε την Ιωάννα», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Εγώ παίρνω πολύ δύναμη απ’ την Ιωάννα και είμαι πολύ ευγνώμων που έχω μία φίλη σαν την Ιωάννα. Και, όπως την έχω ζήσει εγώ, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι με αυτή τη δύναμη που έχει μέσα της αυτή η γυναίκα. Και τη μοιράζει, και δίνει δύναμη και σε άλλους ανθρώπους», σημείωσε ακόμα για την καλή της φίλη.