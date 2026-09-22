Δήμητρα Αλεξανδράκη: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός

Απαντήσεις στα σχόλια περί εγκυμοσύνης, για τον σύντροφό της και το εντυπωσιακό μονόπετρο που φορούσε το καλοκαίρι, έδωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε δηλώσεις που έκανε στον Alpha την Τρίτη (22.09.2026). Παράλληλα, το γνωστό μοντέλο μίλησε ξανά για τις επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί.

Για τις επιθέσεις στο κατάστημα νυφικών που έχει στα Μελίσσια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε στον Alpha: «Δυστυχώς, εδώ στο εμπορικό κέντρο στα Μελίσσια έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα από κάποια παιδιά ανήλικα, τα οποία έρχονται και βεβηλώνουν πραγματικά όλο το χώρο. Στα μέσα του καλοκαιριού χτύπησαν το φύλακά μας, τον άφησαν αιμόφυρτο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται ένα παιδί 14 – 15 χρονών 11 η ώρα τη νύχτα να είναι έξω χωρίς την επίβλεψη κάποιου γονέα. Εάν δεν μπορείτε να κουμαντάρετε τα παιδιά σας, υπάρχουν διάφορες δομές, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς και να το κάνουνε.

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Και πάλι που θα μπορούσα να προβώ σε μήνυση δεν το έκανα. Έχω επικοινωνήσει και είμαι στη διαδικασία να μιλήσω με τους γονείς των συγκεκριμένων. Εξαφανίστηκα τον Αύγουστο. Έκανα μια αποχή από τα social media γιατί δούλευα και όλοι λένε επειδή ας πούμε, παραμέλησα λίγο τον εαυτό μου, πήρα κάποια κιλά. Όλοι είναι σίγουροι -δηλαδή μόνο το όνομα δεν έχουν βρει – ότι έχει να κάνει με εγκυμοσύνη. Δεν σκέφτονται ούτε ορμονικά θέματα, ούτε τι μπορεί εγώ να περνάω στη ζωή μου, τι δεν μπορεί να συμβαίνει», ανέφερε το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας.

«Να σου πω, για πρώτη φορά στη ζωή μου επίσης είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχουν ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε τρέλες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ανέβηκε μια φωτογραφία που εγώ τη διέγραψα. Ήμασταν σε ένα γλέντι Κρητικοί και Πόντιοι και κάνανε ένα αστείο, αλλά δεν έχει γίνει καμία πρόταση γάμου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα δαχτυλίδι που του έφτιαξα εγώ. Δέκα καράτια» απάντησε η επιχειρηματίας για την προσωπική ζωή της.

Όσον αφορά στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Υπάρχει μια ησυχία από όλες τις πλευρές. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι ούτε εκδικητικός ούτε κρατάω κακίες. Μπορεί να θυμώσω, αλλά είμαι ένα σκυλί που γαβγίζει και δεν δαγκώνει».