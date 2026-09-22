Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Το θεατρικό εργαστήρι που άνοιξα παραδόξως πήγε καλά, δεν το περίμενα ούτε εγώ

Μία αναδρομή στην έως τώρα επαγγελματική του πορεία, από το ξεκίνημά του στο «Ευτυχισμένοι Μαζί» μέχρι σήμερα, έκανε ο ηθοποιός Πέτρος Μπουσουλόπουλος την Τρίτη (22.09.2026) σε μία σπάνια συνέντευξή του.

Καλεσμένος της ΕΡΤ, ο ηθοποιός Πέτρος Μπουσουλόπουλος αναφέρθηκε και στο θεατρικό εργαστήρι που έχει δημιουργήσει, βοηθώντας ανθρώπους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με την υποκριτική τέχνη.

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«Τι να σου πω, εγώ το απολαμβάνω. Προέκυψε. Δεν το είχα ποτέ στο νου μου όταν πήγα στη Ρόδο, ίσα – ίσα. Δηλαδή με προέτρεψε μια φίλη μου τότε που κάναμε παρέα, δικηγόρος. Μου λέει ”κάνε κάτι εδώ πέρα για το νησί”, γιατί έμενα στη Ρόδο τότε, έμενα τρία χρόνια, το 2015 έως το 2018. Και κάποια στιγμή το ’17 το έφτιαξα», περιέγραψε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος στη Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη.

«Ο σκοπός είναι ο κόσμος να ασχοληθεί με την υποκριτική, να δει από μέσα τη δουλειά του ηθοποιού και να παίξει, να γνωρίσει όλο αυτόν τον κόσμο, να ζήσει την εμπειρία», τονίζει.

«Πηγαίνοντας να ζήσεις στην επαρχία, κάτι θα κερδίσεις, κάτι θα χάσεις. Δηλαδή κι εγώ μένοντας στην Αθήνα ένιωσα να αρχίζει μια παρακμή και η κρίση που ήταν τότε και δεν ήταν όπως παλιά η Αθήνα. Περνούσες στο κέντρο και έβλεπες μια φτωχοποίηση τρομερή, σε όλο της το μεγαλείο. Ενστικτωδώς πήγα Ρόδο, γιατί έπρεπε να αλλάξω το κλίμα, τον τρόπο που μπορώ να νιώθω», εξομολογείται στη συνέχεια ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος.

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«Το εργαστήρι παραδόξως πήγε καλά, γιατί δεν το περίμενα και εγώ. Δηλαδή όταν ξεκίνησε όλο αυτό που με προέτρεψε η φίλη μου, ξεκίνησα ας πούμε τις εγγραφές δεν είχε πατήσει άνθρωπος. Δηλαδή ήμουν ένα μήνα σε ένα συγκεκριμένο γραφειάκι εκεί στον χώρο που θα έκανα τα μαθήματα. Ήμουν δύο ώρες κάθε μέρα. Περίμενα, περίμενα. Κάποια στιγμή ήρθε μια κυρία λίγο περίεργη, με κάτι μαλλιά έτσι φουντωτά, μετά τις 15-20 μέρες αυτό, και δέκα μέρες πριν ξεκινήσουμε. Μου λέει “Γεια σας, θέλω να σας πω ότι μπορώ να δουλέψω εδώ”», αφηγήθηκε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος και κατέληξε λέγοντας:

«Προέκυψε να κάνω όλη αυτή τη δουλειά που έκανα και, όταν καταπιάνεσαι με κάτι που το αγαπάς και θες να δώσεις το εκατό τοις εκατό, αρχίζεις και δεν έχεις τόσο χρόνο, οπότε δεν ψάχνεσαι. Η ενέργειά σου δεν είναι στο να κάτσεις να το βρεις».

Ο 43χρονος ηθοποιός έχει κυκλοφορήσει και ένα μουσικό δίσκο single με τίτλο «Η αγάπη μου ένα βράδυ», το οποίο κατάφερε να γίνει χρυσός.