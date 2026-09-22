Μιχάλης Σαράντης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ένα λαϊκό είδωλο έφυγε όπως έφυγε και έχει φρικάρει όλη η Ελλάδα

Τον θυμό του για όλα αυτά τα τραγικά, που συμβαίνουν, όπως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε ο Μιχάλης Σαράντης σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ την Τρίτη (22.09.2026).

Όπως λέει ο Μιχάλης Σαράντης, ο τρόπος που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κάνουν να σκέφτεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθεί ένας άνθρωπος, ένα λαϊκό είδωλο, όπως ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής.

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Καλεσμένος της εκπομπής που παρουσιάζουν στη δημόσια τηλεόραση η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ζει με ένα μόνιμο άγχος και έναν μόνιμο φόβο λόγω αυτών που βλέπει να συμβαίνουν διαρκώς γύρω μας.

«Είμαι μονίμως φοβισμένος και αγχωμένος μονίμως. Τι φοβάμαι; Τι εννοείς; Τα πάντα! Βλέπεις, ανά πάσα στιγμή οι άνθρωποι σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα, ένα λαϊκό είδωλο έφυγε όπως έφυγε και έχει φρικάρει όλη η Ελλάδα, δεν είναι τίποτα ξέρεις… Μπορεί να υπάρχουν νορμάλ καταστάσεις αλλά δεν τις ακούμε…».

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα στο 6ο λεπτό:

Ακούμε πράγματα πολύ σκοτεινά συνέχεια, θέλει μία συνειδητή αντίσταση, να είσαι αλληλέγγυος, να αγαπάς, να το δείχνεις, να εκφράζεις το θετικό σου, όχι μόνο τη σκα@@@α σου. Νομίζω ότι συνομιλούμε συνέχεια με τον βούρκο και τα αστέρια οι άνθρωποι. Είμαστε και τα δύο. Εμένα μου αρέσει να κοιτάω πιο πολύ προς τα πάνω», δήλωσε οργισμένος ο Μιχάλης Σαράντης.