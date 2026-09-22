Στέλιος Ρόκκος: Η σύζυγός μου Λελέ Γκόφα είναι εκείνη που ζηλεύει περισσότερο

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Στέλιος Ρόκκος στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη (22.09.2026). Ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε τόσο για τη σχέση με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, αλλά και για τις δύσκολες απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του.

Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα μετρούν περισσότερα από 15 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσουν μία σχέση με δυνατές βάσεις. Ακόμη, αποκάλυψε πως η σύζυγός του είναι εκείνη που ζηλεύει περισσότερο, ενώ ο ίδιος δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

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Ωστόσο, παραδέχτηκε πως δεν του αρέσει να βλέπει τη Λελέ Γκόφα με ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εμφανίσεις. Όπως εξήγησε, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν άλλοι άνδρες την κοιτάζουν, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να σχολιάσουν μία γυναίκα.

Για εκείνον, το ντύσιμο συνδέεται με τον σεβασμό που δείχνει κάποιος στον εαυτό του, γι’ αυτό και δεν θα ήθελε η σύζυγός του να γίνεται αντικείμενο τέτοιων συζητήσεων. «Η Λελέ ζηλεύει πολύ. Εγώ δεν ζηλεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Ρόκκος, προσθέτοντας πως θέλει η γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του να σέβεται τον εαυτό της και μέσα από τις ενδυματολογικές επιλογές της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια των δύο αδελφών του. Πρόκειται για δύο οικογενειακές τραγωδίες που τον συγκλόνισαν και άλλαξαν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.

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Ο Στέλιος Ρόκκος εξομολογήθηκε πως ο πόνος από την απώλεια δύο νέων ανθρώπων δεν μπορεί να περιγραφεί ούτε να αντιμετωπιστεί εύκολα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος αναζήτησε βοήθεια προκειμένου να διαχειριστεί το βαρύ πένθος του.

Παράλληλα, ανέφερε πως μετά τον θάνατο των αδελφών του σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει τη Λήμνο. Τελικά, όμως, αποφάσισε να παραμείνει στο νησί, καθώς ένιωθε πως η μητέρα του δεν θα μπορούσε να αντέξει άλλη μία απουσία από κοντά της. Κλείνοντας, σημείωσε πως δεν φοβάται το τέλος της ζωής, αρκεί αυτό να μην έρθει μέσα από μία ασθένεια.

Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα μετρούν περισσότερα από 15 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας δημιουργήσει μία σχέση που άντεξε στον χρόνο και στις δυσκολίες.