Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή – Ακυρώνει τις συναυλίες του

Νέα προβλήματα υγείας για τον Λάιονελ Ρίτσι! Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής εμφάνισε καρδιακές αρρυθμίες και επέστρεψε την Τρίτη (22.09.2026) στο νοσοκομείο, ενώ οι τρεις επόμενες προγραμματισμένες συναυλίες του ακυρώθηκαν.

Ο 77χρονος Λάιονελ Ρίτσι, γνωστός για τις επιτυχίες του, όπως το «All Night Long», φάνηκε να αισθάνεται αδιαθεσία προς το τέλος της πιο πρόσφατης συναυλίας του, όπου δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

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Σύμφωνα με το «TMZ», ότι ο Ρίτσι «αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή, έναν ακανόνιστο καρδιακό παλμό».

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει, επίσης, ότι υποβάλλεται σε θεραπεία με «κατάλυση AFib», η οποία δεν θεωρείται σημαντική.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Richie νοσηλεύτηκε στην εντατική νοσοκομείου του Σεντ Λούις, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις, μετά από συναυλία που έδωσε.

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Ο διάσημος καλλιτέχνης είχε γυρίσει σπίτι του στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με το «People», ήταν «πολύ καλά».

🚨 Lionel Richie hospitalized again amid ongoing heart issues; 3 shows canceled.



Exclusive: https://t.co/CXGXhVUx35 pic.twitter.com/YhqnVJnnVt — TMZ (@TMZ) September 22, 2026

Αυτή την περίοδο, ο Lionel Richie βρισκόταν σε περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».