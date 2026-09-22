Lifestyle

Λάιονελ Ρίτσι: Ξανά στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή – Ακυρώνει τις συναυλίες του

Η επόμενη συναυλία του 77χρονου καλλιτέχνη ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο
Λάιονελ Ρίτσι
Ο διάσημος Αμερικανός ερμηνευτής, Lionel Richie / NDZ / STAR MAX /
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Νέα προβλήματα υγείας για τον Λάιονελ Ρίτσι! Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής εμφάνισε καρδιακές αρρυθμίες και επέστρεψε την Τρίτη (22.09.2026) στο νοσοκομείο, ενώ οι τρεις επόμενες προγραμματισμένες συναυλίες του ακυρώθηκαν.

Ο 77χρονος Λάιονελ Ρίτσι, γνωστός για τις επιτυχίες του, όπως το «All Night Long», φάνηκε να αισθάνεται αδιαθεσία προς το τέλος της πιο πρόσφατης συναυλίας του, όπου δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Σύμφωνα με το «TMZ», ότι ο Ρίτσι «αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή, έναν ακανόνιστο καρδιακό παλμό».

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει, επίσης, ότι υποβάλλεται σε θεραπεία με «κατάλυση AFib», η οποία δεν θεωρείται σημαντική.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Richie νοσηλεύτηκε στην εντατική νοσοκομείου του Σεντ Λούις, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις, μετά από συναυλία που έδωσε.

Ο διάσημος καλλιτέχνης είχε γυρίσει σπίτι του στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με το «People», ήταν «πολύ καλά».

Αυτή την περίοδο, ο Lionel Richie βρισκόταν σε περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».

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