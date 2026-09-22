Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρώμης: Τιμητικό βραβείο στη Σούζαν Σάραντον για την προσφορά της στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγίας και τον ακτιβισμό

Η Σούζαν Σάραντον θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης και συγκεκριμένα στο παράλληλο τμήμα «Alice in the City», το οποίο διεξάγεται ανεξάρτητα και είναι αφιερωμένο στον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Σούζαν Σάραντον, θα λάβει το Βραβείο Womenlands Excellence, το οποίο είναι αφιερωμένο σε προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του ακτιβισμού. Επίσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αιώνιας Πόλης θα πραγματοποιηθεί η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας «The Accompanist», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζακ Γουντς και στη οποία η σταρ πρωταγωνιστεί.

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Υποδύεται τη Sylvia, μια μανιώδη καπνίστρια με καυστικό χιούμορ, η οποία γίνεται ανάδοχη μητέρα για πρώτη φορά, ενός οκτάχρονου δυναμικού κοριτσιού της Emily.

Σύμφωνα με το Variety, η ανεξάρτητη δραματική κομεντί έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τραϊμπέκα τον Ιούνιο.

«Από το «The Rocky Horror Picture Show» έως το «The Hunger», και από το «The Witches of Eastwick» έως το «Thelma & Louise» και το «Dead Man Walking», η Σάραντον διαγράφει μια πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο δημιουργώντας μια σειρά γυναικείων χαρακτήρων που δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα μοντέλο», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

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Όπως συμπληρώνεται, οι ηρωίδες που ενσαρκώνει σε αυτές τις ταινίες είναι όλες «γυναίκες που αμφισβητούν την ταυτότητα, την επιθυμία, την εξουσία, τους κανόνες και την ελευθερία».

«Όμως, ο βασικός άξονας που χαρακτηρίζει την πορεία της δεν είναι μόνο οι ρόλοι που έχει επιλέξει. Είναι επίσης η ικανότητά της να διατηρεί την αυτονομία της από το σύστημα του Χόλιγουντ, συνδυάζοντας τις καλλιτεχνικές επιλογές, την προσωπική ελευθερία και τη συνέπεια των πεποιθήσεών της» υπογραμμίζεται.

Η Σάραντον, η οποία παρευρέθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με αφορμή την ταινία «The Echo Chamber» του Ιταλού σκηνοθέτη Αντρέα Παλαόρο, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι το Χόλιγουντ συνεχίζει να την περιθωριοποιεί λόγω της ανοιχτής υποστήριξής της προς την Παλαιστίνη.

Στο παρελθόν, το συγκεκριμένο βραβείο έχει απονεμηθεί στις Παθ Βέγα, Ναστάζια Κίνσκι και Λάουρα Λουκέτι.

Το 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.