Συγκινεί η Μαρίνα Βλαχάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Τελευταία είχα μιλήσει με αυτό το καλοσυνάτο αυτόφωτο πλάσμα

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε σταρ», είπε η Μαρίνα Βλαχάκη σε δηλώσεις της την Τρίτη (22.09.2026). Η έμπειρη τραγουδίστρια που εμφανιζόταν στο πλευρό του σπουδαίου Στράτου Διονυσίου, συμπλήρωσε πως το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν επιστρέψει στην Αθήνα θα είναι να επισκεφτεί το μνήμα του αγαπημένου τραγουδιστή που «έφυγε» στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 μόλις στα 54 χρόνια του.

Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρίνα Βλαχάκη μοιράστηκε αναμνήσεις από τη συνεργασία της μαζί του στις αρχές της δεκαετίας του ’90, λίγο αφότου είχε «φύγει» από τη ζωή ο τότε σύντροφος και παρτενέρ της, ο Στράτος Διονυσίου.

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Μάλιστα, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε καλοσυνάτο και αυτόφωτο σταρ.

«Είμαι συγκλονισμένη. Έτρεχα τρεις μέρες. Δηλαδή τελευταία είχαμε μιλήσει με αυτό το καλοσυνάτο πλάσμα, αυτό το αυτόφωτο πλάσμα. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε σταρ. Όπως και να ήταν, θα γινόταν σταρ», δηλώνει η Μαρίνα Βλαχάκη.

«Τον ξέρω από τα δεκαοχτώ του. Συνεργαστήκαμε το 1990, τη σεζόν ’90 – ’91, λίγους μήνες μετά που ”έφυγε” ο Στράτος. Ήταν το πρώτο μεγάλο μαγαζί που δούλεψε ο Γιώργος. Στο λέω και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη τώρα, γιατί θυμάμαι εκείνες τις στιγμές», συνεχίζει στην αφήγησή της.

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«Μου τον έφερε λοιπόν ο Φραγκίσκος και μου είπε ότι έχω έναν πιτσιρικά με καταπληκτική φωνή να συνοδεύει και να πεις μαζί του το ”Κράτησέ με”. Και του λέω ”Κύριε Φραγκίσκο, μετά τον Στράτο, με ένα νεαρό παιδί;”. Μου λέει ”άκουσέ τον και θα συμφωνήσεις”. Μου τον έφερε λοιπόν, μου τον σύστησε. Μάλιστα έλεγε τότε τραγούδια του Πάριου, τα οποία τα έλεγε καταπληκτικά.

«Και κάνουμε πρόβα το ”Κράτησέ με” και έμεινα άφωνη και του λέω ”έκλεισε”. Από εδώ και πέρα θα το λέμε μαζί. Τότε κάναμε και κολλητή παρέα μπορώ να σου πω. Βγαίναμε πολύ συχνά. Γνώρισα τους γονείς του, την οικογένειά του. Γλυκύτατοι άνθρωποι», θυμήθηκε η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν αγνώμων. Πάντα αναγνώριζε αυτούς που του στάθηκαν και τον βοηθούσε. Μάλιστα συγκινήθηκα πάρα πολύ πέρυσι στο ”The Voice” που ανέφερε ότι το ξεκίνημά του ήταν μαζί μου στην ”Όμορφη Νύχτα”».

«Είμαι στην Κρήτη και λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν παρευρέθηκα στο τελευταίο αντίο στην κηδεία του, αλλά το πρώτο που θα κάνω όταν θα έρθω στην Αθήνα είναι να επισκεφτώ το μνήμα του», καταλήγει στις δηλώσεις της η Μαρίνα Βλαχάκη.