Τζένη Καζάκου: «Η ψυχοθεραπεία είναι το καλύτερο δώρο που μου έχω κάνει ποτέ»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Τζένη Καζάκου στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, με την νεαρή ηθοποιό μα κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, και για την ψυχοθεραπεία που κάνει, τονίζοντας πως είναι το καλύτερο δώρο που έχει κάνει στον εαυτό της.

«Έμαθα να ζω αυτόνομα από αρκετά μικρή, αλλά με πολλή φροντίδα από τη μαμά μου, με πολλή συζήτηση και αμοιβαίο σεβασμό. Είμαστε και φίλες πολύ, αλλά είμαστε και μάνα – κόρη», είπε αρχικά η Τζένη Καζάκου.

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Η Τζένη Καζάκου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τη θυμάμαι να ξυπνάει στις 6 το πρωί, να μαγειρεύει για να έχουμε φαγητό στο σπίτι, να μας πηγαίνει στο σχολείο, να συνεχίζει με τα δικά της και να επιστρέφει μετά, αν είχε κενό μια-δυο ώρες, για να είμαστε μαζί. Όπου και να βρισκόταν, πάντα ο νους της ήταν σε εμάς. Δεν ξέρω πώς το διαχειριζόταν η ίδια, αλλά ακόμη και αν έλειπε τρεις μήνες περιοδεία, ουσιαστικά ήταν εδώ».

Τα μάτια σου κλαίνε εύκολα;

Στη δουλειά, όταν είναι απαραίτητο. Στη ζωή μου, τα τελευταία χρόνια έχω σκληρύνει αρκετά.

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Αισθάνομαι σαν να είναι έτοιμο να κυλήσει ένα δάκρυ και προσπαθείς συνέχεια να το συγκρατήσεις.

Φαίνεται σαν κάτι να κουβαλάω ε; Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου. Κοίταξε, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες και σε πολλά επίπεδα. Κανένας ποτέ δεν ξέρει τι σταυρό κουβαλάει ο άλλος.

Παλεύω πολύ μέσα μου για να ησυχάσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Κάνω και ψυχοθεραπεία, θεωρώ το καλύτερο δώρο που μου έχω κάνει ποτέ. Θέλω αυτούς τους δαίμονες μέσα μου να τους καταλάβω καλύτερα, να τους αγαπήσω, για να μη μου δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά μου.