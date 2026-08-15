Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγαλώνει! Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή ανακοίνωσε ότι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα Β’, πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλέξανδρος Θερμιώτης υποδέχτηκαν στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια.

Στη σχετική ανακοίνωση, το παλάτι εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές προς το ζευγάρι, καθώς και προς τους πανευτυχείς γονείς της Ιμάν, τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ και τη βασίλισσα Ράνια.

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Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2023 στο παλάτι Beit Al Urdun στο Αμμάν ενώ έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Φεβρουάριο του 2025 όταν ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Αμίνα.

Η πριγκίπισσα Ιμάν, είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του βασιλικού ζεύγους της Ιορδανίας ανάμεσα στον πρίγκιπα διάδοχο Χουσεΐν, την πριγκίπισσα Σάλμα και τον πρίγκιπα Χασέμ.

Η γέννηση των διδύμων μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη νέα γενιά της ιορδανικής βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Αμπντάλα και η βασίλισσα Ράνια έχουν πλέον τέσσερις εγγονές: την πριγκίπισσα Ιμάν, κόρη του διαδόχου Χουσεΐν και της πριγκίπισσας Ράτζουα, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024, την Αμίνα και τώρα τα δύο νεογέννητα κοριτσάκια της πριγκίπισσας Ιμάν.