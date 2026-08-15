Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Δεν φοβάμαι να δείξω την παιδικότητά μου, μου βγάζει ο Γιώργος αυτή την ασφάλεια»

Μία κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη παραχώρησαν η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, με το αγαπημένο ζευγάρι να μιλάει για τα 20χρόνια που είναι μαζί.

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης έκαναν αναφορά στη σχέση τους, τις αλλαγές που έχουν φέρει τα χρόνια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν να εξελίσσονται μαζί.

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Γιώργο, για σένα πόσο έχει αλλάξει η Καλομοίρα όλα αυτά τα χρόνια;

Γιώργος: Είναι σημαντικό να μεγαλώνεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Η Καλομοίρα με έχει βοηθήσει να είμαι πιο ήρεμος στην ψυχή και στη δουλειά. Στην αρχή της σχέσης μας ήμασταν παιδιά. Πλέον είναι γυναίκα, αλλά έχει ακόμα την ενέργεια που είχε ως κορίτσι.

Καλομοίρα: Τώρα είμαι πολύ πιο οργανωτική και επίσης έγινα πιο διασκεδαστική. Τον πρώτο καιρό της σχέσης μας, αν και ήμουν πάντα πολύ γελαστή, ήμουν επίσης πιο μαζεμένη και κάπως πιο σοβαρή. Πλέον δεν φοβάμαι να δείξω την παιδικότητά μου, μου βγάζει ο Γιώργος αυτή την ασφάλεια.

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Τι αγαπάτε περισσότερο ο ένας στον άλλον;

Γιώργος: Η Καλομοίρα είναι όπως τη βλέπεις, θετική, γελάει και τραγουδάει όλη μέρα στο σπίτι. Όταν στενοχωρηθώ με κάτι που θα συμβεί, πάντα μου λέει να βλέπω το θετικό και όχι το αρνητικό.

Καλομοίρα: Αγαπώ πολύ τη δύναμή του. Όπου κι αν βρίσκομαι, όταν ο Γιώργος είναι δίπλα μου, νιώθω ότι μπορώ να προχωρήσω με κλειστά μάτια. Και μου αρέσει που πάντα σκέφτεται πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως οικογένεια. Με κάνει να τον ερωτεύομαι ακόμα περισσότερο.