Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστής σε νέα AI «Οδύσσεια» στο Βιετνάμ

Εντύπωση έχει προκαλέσει μία νέα AI Οδύσσεια με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, αλλά στο… Βιετνάμ. Το βίντεο «The Odyssey – The Vietnam War (Official Music Video)» έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από το κανάλι demonflyingfox και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Πρόκειται για μια ευφάνταστη, εντυπωσιακή και πρωτότυπη AI δημιουργία, η οποία συνδυάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου με την ατμόσφαιρα του πολέμου του Βιετνάμ που σημάδεψε τις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή τον εικονικό Ματ Ντέιμον.

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Μεταξύ άλλων, ο Οδυσσέας και οι στρατιώτες του συναντούν έναν «μονόφθαλμο άνδρα μεθυσμένο από τον πόλεμο» (βλέπε Πολύφημος) και του τρυπούν το μάτι με ένα ακόντιο από μπαμπού.

Το ταξίδι συνεχίζεται μέχρι την τελική αναμέτρηση με τους… μνηστήρες της Πηνελόπης.

Το αισθητικό αποτέλεσμα συνδυάζει το στυλ των retro/synth-pop AI βίντεο με την τραγικότητα του μετατραυματικού στρες (PTSD) ενός βετεράνου.