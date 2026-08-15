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Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα «φούντωσαν» τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας

Ένα μικρό παιδί ανέβηκε στην πίστα με το κλαρίνο του και πήρε θέση δίπλα στην Σάσα Μπάστα
Στιγμιότυπο από το πανηγύρι στην Ηλεία
Στιγμιότυπο από το πανηγύρι στην Ηλεία
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Ένας πιτσιρικάς ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο δίπλα στην Σάσα Μπάστα, σε πανηγύρι που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Όμιλο Γουμέρου «Ολυμπιάδα» στις 13 Αυγούστου 2026 στην Ηλεία. Το παιδί απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου, με την τραγουδίστρια να το απολαμβάνει.

Στο πανηγύρι, εκτός από την Σάσα Μπάστα, τραγούδησαν ο Κώστας Μεντζελόπουλος, η Αθηνά Μαλλιά και η Χρυστελίνα, με τον Χρήστο Κόκκωνη στο κλαρίνο. Τη… δόξα όμως έκλεψε ένα μικρό παιδί που θέλησε να δείξει τις δυνατότητές του στη μουσική.

Σε αρκετά βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ο μικρός να έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και να παίζει το «Πάρε το Σκάνια» με την Σάσα Μπάστα να τραγουδάει και να χορεύει δίπλα του.

Αργότερα μάλιστα, κατέβηκε από την σκηνή και συνέχιζε να παίζει όσο γύρω είχαν στήσει χορό. Ο μικρός απέδειξε ότι έχει ταλέντο στο κλαρίνο και έκανε για ακόμα μια φορά περήφανους τους γονείς του.

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