Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τροχονομικός έλεγχος μετά από περιπετειώδη καταδίωξη σε βουνό – «Μου έκλεισαν το δρόμο»

Περιπέτεια για την Δήμητρα Αλεξανδράκη τη νύχτα της Παρασκευής (05-12-2025) κατά τη διάρκεια μετακίνησής της εκτός Αθηνών. Όπως περιέγραψε το μοντέλο σε ανάρτησή της, άλλαξε κάποια στιγμή πορεία καθώς ο δρόμος ήταν κλειστός από μπλόκο αγροτών και βρέθηκε σε βουνό. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως βρισκόταν σε εξέλιξη καταδίωξη του οχήματος που οδηγούσε. Δεν ήξερε όμως αν μέσα στο αυτοκίνητο που την ακολουθούσε βρίσκονταν αστυνομικοί.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έγραψε για την καταδίωξη και τις αντιδράσεις της και τόνισε πως οι αστυνομικοί ήταν άψογοι απέναντί της. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν είχε στόχο να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Ήθελε να βεβαιωθεί όμως, πως στο όχημα που την ακολουθούσε, επέβαιναν αστυνομικοί. Όταν κατάφερε να το διαπιστώσει σταμάτησε και έδωσε τα στοιχεία της.

«Είμαι στη μέση του πουθενά, μου ανάβουν φάρο, κόβω, βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και τους λέω είναι δυνατόν να σταματήσω ενώ δεν είσαι περιπολικό;» έγραψε χαρακτηριστικά. Αμέσως προσπάθησε να καλέσει το 100 για να επιβεβαιώσει την πινακίδα του οχήματος, όμως το σήμα στο βουνό εξαφανιζόταν συνεχώς. Παράλληλα, οι άνδρες στο όχημα συνέχιζαν να την ακολουθούν.

Μετά από επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς κλήσεις, κάλεσε το 112. Εκεί, όπως περιγράφει, κατάφεραν επιτέλους να ακούσουν την πινακίδα, τη στιγμή ακριβώς που οι άντρες του πολιτικού αυτοκινήτου την προσπέρασαν, της έκλεισαν τον δρόμο και την ανάγκασαν να ακινητοποιήσει το όχημά της.

«Σταματάω κατευθείαν, βάζω όπισθεν, βγάζω το κεφάλι και τα χέρια με το τηλέφωνο από το παράθυρο και λέω μην πλησιάσετε, μιλάω με την αστυνομία» αναφέρει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μεταφέροντας τις αντιδράσεις της.

Τελικά, το 112 σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο πράγματι για αστυνομικούς. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε τον φόβο της, λόγω του ότι το όχημα δεν έμοιαζε με περιπολικό και η περιοχή ήταν ερημική και σκοτεινή.

«Οι άνθρωποι ήταν άψογοι» τόνισε κλείνοντας, σημειώνοντας ότι έδειξαν κατανόηση και επαγγελματισμό, χωρίς να την τρομοκρατήσουν.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως το σπίτι της Δήμητρας Αλεξανδράκη πλημμύρισε και υπέστη ζημιές, από την κακοκαιρία Adel. Το μοντέλο ανέφερε ότι το νερό πέρασε και στα υψηλότερα πατώματα της οικίας.