Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Δημήτρης Αλεξανδρής: Το σκέφτομαι πολύ συχνά να γίνω ταξιτζής, θα μπορούσα να δουλεύω και φορτηγό

«Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Δημήτρης Αλεξανδρής
Δημήτρης Αλεξανδρής
Δημήτρης Αλεξανδρής / NDP PHOTO

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης (24-03-2026) και μεταξύ άλλων μίλησε για τα επαγγέλματα που πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει, εκτός από εκείνο του ηθοποιού που επέλεξε. Όπως είπε, σκέφτεται κατά διαστήματα πώς θα ήταν η ζωή του αν ήταν ταξιτζής. Πιστεύει πως θα του ταίριαζαν οι δουλειές του ναυτικού αλλά και εκείνη του οδηγού φορτηγού. 

Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Αλεξανδρής: «Το σκέφτομαι πολύ συχνά το να γίνω ταξιτζής. Ήθελα να το κάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος, που δεν θα μπορούσα να κάνω… Όχι ότι είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, συγγνώμη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δουλεύοντας σε αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο και ήταν το μόνο που θα μπορούσα να κάνω και σκέφτηκα ότι τουλάχιστον θα είμαι ικανός σε ένα επίπεδο».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε ότι και η δουλειά του ναυτικού θα του ταίριαζε και ενδεχομένως να την επέλεγε εάν δεν υπήρχε ηλικιακό όριο: «Βέβαια τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός και να δουλεύω φορτηγό, να πηγαίνω ταξίδια. Πιστεύω ότι και αυτό θα μπορούσα να το κάνω και αυτό δεν έχει και όριο ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή σκεφτόμουν να γίνω και ναυτικός, αλλά αυτό έχει ένα όριο ηλικίας» είπε.

Πρόσθεσε στην ίδια ενότητα της συζήτησης πως: «Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος. Όταν τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ από όλες τις απόψεις, πρέπει οι άνθρωποι να βρίσκουμε ευχαρίστηση και σε άλλα πράγματα. Και όταν σταματάει η δουλειά μας να μας δίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να διαχειριστούμε και τη ζωή μας στο πρακτικό κομμάτι».

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξανδρής εξομολογήθηκε ότι θα ήταν θετικός στο να γίνει το remake της σειράς «Εγκλήματα», καθώς είχε πάρει μέρος σε πέντε επεισόδια. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
537
299
60
48
45
Newsit logo
Newsit logo