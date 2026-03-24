Δημήτρης Αλεξανδρής: Θα ήμουν πολύ θετικός να γίνει remake της σειράς «Εγκλήματα»

Για τις τηλεοπτικές σειρές που έχει πάρει μέρος μίλησε ο Δημήτρης Αλεξανδρής και εξομολογήθηκε ότι είναι θετικός να γίνει το remake της σειράς «Εγκλήματα», καθώς πήρε μέρος σε πέντε επεισόδια.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μίλησε στο Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και αναφέρθηκε και στον «Σασμό». Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξανδρής τόνισε ότι είναι φανατικός θαυμαστής της σειράς «Εγκλήματα», όπου υποδύθηκε τον ψαρά Θωμά, που ερωτεύτηκε η Κορίνα.

«Αν και δεν έχω συμμετάσχει σε πολλές σειρές, έχω την τύχη να έχω παίξει σε ρόλους που έχουν μείνει στην καρδιά του κόσμου. Ο ρόλος μου στον “Σασμό” είναι πολύ αγαπητός, αλλά και ο ρόλος μου στα “Εγκλήματα” έχει αφήσει το στίγμα του, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκα σε μόνο πέντε επεισόδια. Ειλικρινά, δεν ξεχωρίζω κάποιον ρόλο περισσότερο από τους άλλους, τους αγαπώ όλους το ίδιο», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Στην ερώτηση αν θα τον ενδιέφερε η αναβίωση της τηλεοπτικής σειράς «Εγκλήματα» απάντησε ότι θα ήταν πολύ θετικός.

«Θα ήμουν πολύ θετικός. Είμαι φανατικός θαυμαστής αυτής της σειράς και την αγαπώ πολύ. Όταν μου προτάθηκε να συμμετάσχω, ήμουν ενθουσιασμένος, γιατί ήξερα πόσο σημαντική ήταν για το κοινό. Δυστυχώς, λόγω ενός προγραμματικού προβλήματος, ο ρόλος μου δεν συνεχίστηκε στα επόμενα επεισόδια, αλλά θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη κωμική σειρά της εποχής της», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξανδρής.