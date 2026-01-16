Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η έμμεση απάντηση μετά τα «καρφιά» της Ιωάννας Τούνη – «Μη βιάζεσαι»

Τεταμένες είναι εδώ και καιρό οι σχέσεις ανάμεσα σε ένα αγαπημένο πρώην ζευγάρι. Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τους τελευταίους μήνες, μετά από μία δική της συνέντευξη, αλληλοκατηγορούνται με έμμεσο τρόπο και ρίχνουν με κάθε ευκαιρία «καρφάκια» ο ένας για τον άλλον.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη παρέλαβε άρρωστο τον γιο της από την Αθήνα, όπου βρισκόταν με τον πατέρα του και είπε όλο νόημα στο Instagram ότι το παιδί δεν έπρεπε να ταξιδέψει σε αυτήν την κατάσταση… Μετά από λίγα εικοσιτετράωρα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με ένα βίντεο όλο νόημα έδωσε την απάντησή του στο «καρφί» της πρώην του.

Για την ακρίβεια, ο επιχειρηματίας και μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο από το παρελθόν, όπου βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τον γιο του Πάρη και την παρέα του.

«Μη βιάζεσαι! Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δε θα μείνουμε εκεί πέρα», είχε πει σε ένα από τα stories που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη την περασμένη Κυριακή.

Παράλληλα, την Πέμπτη (16.01.2026) η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι έχει «εξαφανιστεί» από τα social media, διότι ο μικρούλης της είναι ακόμα άρρωστος και μάλιστα τον πήγε στον γιατρό.

Πρόσφατα, η Ελένη Χατζίδου μέσω της εκπομπής της είχε σχολιάσει την ατάκα της Ιωάννας Τούνη για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Λέγοντας ότι απορεί γιατί πέταξε και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το παιδί και πήγε Θεσσαλονίκη ενώ ψηνόταν στον πυρετό, εκθέτει τον πατέρα του παιδιού της. Είναι σαν να του λέει “είσαι τόσο αδιάφορος που άφησες το παιδί να πετάξει σε αυτή την κατάσταση”. Έτσι δεν είναι;», είπε το πρωί της Δευτέρας (12.01.2026) η Ελένη Χατζίδου στο «Breakfast@Star».