Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Η Ιωάννα Τούνη είναι μια υπέροχη μαμά»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη και απάντησε με ειλικρίνεια για όλα, τονίζοντας ότι πρέπει το παρελθόν να μείνει στο παρελθόν.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα (15.09.2025) και δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός του, η Ιωάννα Τούνη, είναι μία υπέροχη μητέρα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε ότι τον ενόχλησε η συνέντευξη που έδωσε η influencer στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο τον περασμένο Ιούλιο, για τον χωρισμό τους.

«Μου αρέσει πάρα πολύ (σ.σ. που είμαι πατέρας. Ο Πάρης μου έχει αλλάξει τη ζωή. Βρήκε νόημα η ζωή μου», είπε συγκινημένος για τον γιο του.

«Θυμώνω για αυτόν που θα γράψει και θα πει κακοπροαίρετα πράγματα ή θα βγάλει μία γνώμη, χωρίς να ξέρεις. Αν με με πάρεις να με ρωτήσεις γιατί κάνω το οτιδήποτε, θα σου δώσω την απάντησή μου΄», δήλωσε για τα αρνητικά σχόλια που κάνουν για τον τρόπο που προβάλλει τον γιο του στα socila media.

«Δε θα ήθελα να μπω σε αυτά τα μονοπάτια του πώς έγινε και τι έγινε (σ.σ. με το διαζύγιο), το αποτέλεσμα μετράει και για τους δυο. Είναι μια υπέροχη μαμά, κάνει υπέροχα τη δουλειά της, είναι πάνω στο παιδί της και εμένα αυτό μου φτάνει. Θα ήθελα να μείνει προσωπικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι κάτι που θέλω να συζητήσω με την Ιωάννα», ξεκαθάρισε στη συνέχεια ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο άλλος τι σκέφτεται και ο άλλος τι νιώθει. Αν είναι η αλήθεια της και το πιστεύω της, καλά έκανε και το είπε (σ.σ. ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα). Ήμασταν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς. Το τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι στο παρελθόν. Πρέπει να το αφήσουμε και να μην το σχολιάζουμε. Είναι λογικό (σ.σ. να με πειράξει η συνέντευξη). Είναι μια καινούργια μεταβατική φάση και χρειάζεται τον χώρο της, οπότε μου αρέσει που είναι αληθινή και το λέει και το πιστεύει», είπε ακόμα για τη συνέντευξη της Ιωάννας Τούνη.

Το ενδεχόμενο μίας νέας σχέσης και η Δήμητρα Αλεξανδράκη

Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για το ενδεχόμενο να κάνει μία νέα σχέση.

«Αν ερωτευτώ κάποια δεν θα πρέπει το παιδί μου να τη γνωρίσει; Δεν θα είναι κομμάτι της ζωής μου; Και αντίστοιχα η μητέρα του. Τι θα λέμε; Ψέματα;», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι αυτές οι σκέψεις που περνάνε για τον οποιονδήποτε. Δηλαδή με τη Ρία Ελληνίδου, την Ελένη, την Γεωργία… Είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν βάλει στον τοίχο; Για την Ιωάννα, για τη σχέση; Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Με πιάνει το παράπονο. Από τότε που γεννήθηκε το παιδί μου δεν θα το επιτρέψω», πρόσθεσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Τέλος, μίλησε και για τη Δήμητρη Αλεξανδράκη, με την οποία κάποτε ήταν φίλοι αγαπημένοι, αλλά πλέον έχουν τσακωθεί.

«Γίνονται αυτόματα πέρα άνθρωποι που δεν θέλουν να είναι στη ζωή σου. Αγαπάω ουσιαστικά την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Όταν ένας άνθρωπος περνάει τη φάση του, δεν μπορείς να του δώσεις μια σπρωξιά για να πέσει από κάτω», είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.