Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να πας καλεσμένος»

Φιτιλιές ήθελε να ρίξει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολιάζοντας, με χιουμοριστικό βέβαια τρόπο, τον θεσμό του γάμου, λέγοντας ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον είναι να βρεθεί εκεί μόνο ως καλεσμένος.

Πριν από λίγες ημέρες, το ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγινε κουμπάρος στην γάμο-βάφτιση ενός αγαπημένου του φίλου και σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, μετέφερε μερικές σκέψεις του για τα ζευγάρια που παντρεύονται μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από το βίντεο που ανέβασε, εξήγησε αρχικά, ότι αν και πήγε προετοιμασμένος να διασκεδάσει, δύο ποτά και το ξενύχτι ήταν αρκετά για να νιώθει εξαντλημένος την επόμενη ημέρα.

Αν και με τις δηλώσεις του έδειξε να μην είναι υπέρ του γάμου και να μην θέλει ίσως κάτι τέτοιο για εκείνον, δήλωσε ότι πηγαίνει με χαρά στα καλέσματα των φίλων του για να τους δει ευτυχισμένους.

«Γάμος και βαφτίσια μαζί. Παντρέψαμε τον Σπύρο και βαφτίσαμε την κόρη του. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά. Σκέφτηκα σοφά και πήγα με ταξί γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπια δύο ποτά και βγήκα off. Έτσι κατάλαβα ότι πέρα από τα δύο ποτά με χαλάνε, αλλά και το ξενύχτι, δεν μπορώ να συνέλθω. Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω. Πάντως, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να πας καλεσμένος. Όλα τα άλλα…».