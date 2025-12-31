Lifestyle

Δημήτρης Φραγκιόγλου: Ποτέ δεν νοσταλγώ γιατί αν αρχίσεις και νοσταλγείς, είναι σαν να έρχεται το τέλος

"Στο νοσταλγικό, αν κάτι δεν έχει ουσία, είναι νοσταλγικά γραφικό χωρίς δυναμική" εξηγεί ο Δημήτρης Φραγκιόγλου
Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στο «Πρωίαν σε Είδον»
Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στο «Πρωίαν σε Είδον»

Για τους περιορισμούς που φέρνει, κατά τον ίδιο, η πολιτική ορθότητα στη σάτιρα και στην κωμωδία μίλησε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” της ΕΡΤ το πρωινό της Τετάρτης 31 Δεκεβρίου. 

“Ποτέ δεν νοσταλγώ γιατί, αν αρχίσεις και νοσταλγείς, είναι σαν να έρχεται το τέλος κατά τη γνώμη μου. Οπότε δεν νιώθω ότι έρχεται το τέλος. Υπάρχει το νοσταλγικό όπου βέβαια, αν κάτι δεν έχει ουσία, είναι νοσταλγικά γραφικό χωρίς δυναμική” παραδέχθηκε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός.

“Πιστεύω ότι έτυχε να είμαι σε δουλειές που είχαν δυναμική, πέρα από τη νοσταλγία.

Αλλά είναι και το θέμα της πολιτικής ορθότητας που έχει βάλει κάποιους περιορισμούς σήμερα και με έναν τρόπο αναγκάζει την κωμωδία και τη σάτιρα να αυτολογοκρίνεται”.

“Πιστεύω ότι η κωμωδία και η σάτιρα από τη φύση τους, το λέω και το ξαναλέω, είναι κακά παιδιά. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε καλούπια. Δηλαδή, αν τα βάλεις σε καλούπια, τα σκότωσες, είναι σαν να τα καταργείς” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

