Τζένιφερ Λόπεζ: Το απρόοπτο με το εντυπωσιακά σέξι φόρεμά της – Χρειάστηκε τη βοήθεια συνεργάτη της

Ένα απρόοπτο με το εντυπωσιακά σέξι φόρεμά της είχε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά την αποχώρησή της από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη.

Η 56χρονη σταρ Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε την Τρίτη 2.06.2026 στην πρεμιέρα μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Μπρετ Γκόλντσταϊν, και τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί επιλέγοντας ένα φόρεμα δημιουργία του οίκου Miss Sohee SS25 Couture με κορσέ, έντονο ντεκολτέ, μακριά ουρά από τούλι και περίτεχνα κεντήματα.

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Ωστόσο, κατά την έξοδό της από την εκδήλωση, η Λόπεζ αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, καθώς η μεγάλη ουρά του φορέματός της μπλέχτηκε στο έδαφος, δυσκολεύοντάς την να προχωρήσει. Όπως σημειώνει η Dailymail, η τραγουδίστρια και ηθοποιός χρειάστηκε να σκύψει για να απελευθερώσει το ύφασμα, με συνεργάτη της να σπεύδει στη συνέχεια για να τη βοηθήσει.

Λίγο αργότερα, η ίδια συνέχισε να περπατάει κανονικά, ποζάροντας και χαιρετώντας τους θαυμαστές της πριν επιβιβαστεί στο όχημά της.



Η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κοντά κατά τη διάρκεια των φωτογραφίσεων, ποζάροντας μαζί με το καστ της ταινίας.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου στο Netflix.