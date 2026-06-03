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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού: «Ήταν το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει»

«Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο» ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε
Γρηγόρης Αρναούτογλου
O Γρηγόρης Αρναούτογλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Όπως είπε ο παρουσιαστής στη ραδιοφωνική εκπομπή του, οι πόνοι προήλθαν από κολικό νεφρού και ήταν αφόρητοι. Οι πιο επώδυνοι που έχει ζήσει μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Super Katerina» του Alpha.

«Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συνέχισε: «Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει».

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε αμέσως μετά πως: «Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (03-06-2026) πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στο πλευρό του βρισκόταν διαρκώς η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου. Πλέον ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλά και επικεντρώνεται στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, λίγο πριν το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο κολικός του νεφρού προκαλείται κυρίως από τη μετακίνηση πέτρας στο ουροποιητικό σύστημα, εμποδίζοντας τη ροή των ούρων. Ο πόνος είναι οξύς και ιδιαίτερα έντονος πόνος στην πλάτη, στα πλευρά ή χαμηλά στην κοιλιά.

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