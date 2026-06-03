Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Μπέσσυ Μάλφα σε χιουμοριστικό βίντεο με τον 21χρονο γιο τους από τα «ΣΕΑ Αταλάντης»

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Μπέσσυ Μάλφα ετοίμασαν ένα σύντομο χιουμοριστικό βίντεο, για να προωθήσουν τη δουλειά που κάνουν οι δίδυμες κόρες τους, στη μουσική. Οι «Σκιαδαρέσες» όπως ονομάζεται το ντουέτο, συνδυάζουν στοιχεία από indie, rock, alternative και ακουστική μουσική. Οι στίχοι των τραγουδιών τους χαρακτηρίζονται από απόλυτη ελευθερία, αυθορμητισμό, καυστικό χιούμορ και κοινωνικό σχολιασμό, πολλές φορές.

Ένα από τα τραγούδια τους το «ΣΕΑ Αταλάντης», γυρίστηκε στον ομώνυμο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Εκεί έκαναν και το δικό τους γύρισμα οι γονείς τους. Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Μπέσσυ Μάλφα εμφανίζονται στο βίντεο με τον 21χρονο γιο τους, που είναι το μικρότερο ηλικιακά από τα 3 παιδιά τους.

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Οι δύο ηθοποιοί στέκονται ακριβώς κάτω από την πινακίδα στα «ΣΕΑ Αταλάντης», ο οποίος τελευταία έχει γίνει viral λόγω του τραγουδιού. Στο βίντεο μάλιστα που ανάρτησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επιλέξει το απόσπασμα του κομματιού που αναφέρει «είμαι ξετσίπωτη είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα ‘μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ».

Οι «Σκιαδαρέσες» αρχισαν να ανεβάζουν αυτοσχέδια βίντεο χαμηλού προϋπολογισμού κατά την περίοδο της καραντίνας. Έγιναν γρήγορα viral μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok και πλέον συνεχίζουν την καριέρα τους.

Το τραγούδι «ΣΕΑ Αταλάντης» κυκλοφόρησε επίσημα ως single στις 27 Μαρτίου 2026 και 4 μέρες μετά κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ.

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Η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέση παραμένουν επικεντρωμένες στη μουσική. Ο μικρότερος αδερφός τους, ο Γιάγκος που γεννήθηκε το 2005, επέλεξε να μην ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία και ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες.