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Μαριάννα Τουμασάτου: Δεν θα με δείτε σε καμία Βουλή, δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω τον Αλέξη Τσίπρα

«Στη Βουλή για να με δείτε θα πρέπει να με ψηφίσουν, αλλά δε θα μπω ούτε σε αυτή τη διαδικασία της ψηφοφορίας» είπε η Μαριάννα Τουμασάτου
Μαριάννα Τουμασάτου
Μαριάννα Τουμασάτου / NDP PHOTO
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Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου και επιχείρησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία για εμπλοκή της στην πολιτική. Όπως είπε δεν πρόκειται να πάρει μέρος στις επερχόμενες εκλογές με το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη παρουσίασαν την εκδήλωση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την ψήφο του λαού. Τόνισε πως δεν ενδιαφέρεται ούτε για μια θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του νέου κόμματος. 

«Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα κάτι έγινε και εντυπωσιάστηκαν όλοι. Τον έχω παρουσιάσει αρκετές φορές. Δε θα με δείτε σε καμία Βουλή. Στη Βουλή για να με δείτε θα πρέπει να με ψηφίσουν, αλλά δε θα μπω ούτε σε αυτή τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αλλά ούτε χωρίς ψήφο. Δε θέλω να είμαι στο Κοινοβούλιο» είπε η Μαριάννα Τουμασάτου στην κάμερα.

Η ηθοποιός συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα 29 αναγνωρίσιμα πρόσωπα του πολιτισμού που υπέγραψαν επίσημα υπέρ της ίδρυσης του νέου κόμματος. Σε δηλώσεις της στο Mega, η Μαριάννα Τουμασάτου τόνισε ότι στηρίζει και εμπιστεύεται βαθιά τον Αλέξη Τσίπρα για πολλά χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον ειλικρινή και έντιμο πολιτικό.

Προ μηνών, η Μαριάννα Τουμασάτου είχε μιλήσει για την Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοίμαζε τότε: «Τη σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

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