Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Είχε τύχει δύο μέρες να κοιμηθώ σε παγκάκι, δεν ήθελα να μπω πάλι σε αυτή τη συνθήκη

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Τhe 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (25-11-2025) και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν και για τις αποφάσεις που πήρε, όταν έπιασε στα χέρια του τα πρώτα χρήματα από δουλειά.

Όταν ο Γρηγόρης Αρναουτογλου ρώτησε τον ηθοποιό αν θα μπορούσε να συγχωρήσει τα πάντα, ο ίδιος απάντησε με μια ιστορία της οικογένειάς του: “Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις και στην τύχη. Ο ξάδερφος του παππού μου ήταν ιερέας στον Ερύμανθο. Κλήθηκε να συγχωρέσει τον δολοφόνο του πατέρα του” περιέγραψε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στο «Τhe 2night Show».

“Υπήρχε μίας φήμη ότι είχε κάτι λίρες και όταν πήγε να πιάσει νερό στη στέρνα πάνω από το σπίτι μας, τον δολοφόνησε. Τότε μικρό παιδάκι, ο προπάππους μου τον ώθησε να πάει στην εκκλησία, έγινε παπάς και από τους δύο εξομολόγους σε όλων των Ερύμανθο. Κλήθηκε να συγχωρήσει τον δολοφόνο του πατέρα του και να τον κοινωνήσει.

Τον κοινωνούσε μέχρι να πεθάνει. Πηγαίνοντας στο νεκροταφείο στο χωριό μου παρατηρούσα την εικόνα του και αυτό το θαύμασα πάρα πολύ. Με ρώτησες αν όλα συγχωρούνται. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε τι γεννάει μέσα μας η συγχώρεση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι επιτρέπεται να κάνουμε τα πάντα. επειδή ξέρουμε ότι θα συγχωρεθούμε” είπε ο πρωταγωνιστής.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπογράμμισε πως “Με τα πρώτα χρήματα που πήρα αγόρασα ένα σπιτάκι το 2016. Είναι μικρό, 40 τετραγωνικά και είχα πει πως όταν θα έχω λεφτά θα το φτιάξω. Αν σου πω την τιμή θα τρελαθείς, θα νομίζεις ότι μου το χάρισαν. Το είχα πάρει 20.000 ευρώ, στον τελευταίο όροφο, με θέα Ακρόπολη, Πειραιά και Λυκαβηττό.

Ήταν σε μια πολυκατοικία παλιά και του είχα πάρει γιατί είχα τη σκέψη ότι για να κάνω τη δουλειά, πρέπει να έχω τις συνθήκες για να την κάνω. Προσωπικά για εμένα είναι να μην αναγκάζομαι να κάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω σαν ηθοποιός”.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι “Μπορεί να είχα κάνει μια διαφήμιση ή μία συνεργασία που να μη μου άρεσε, να ήμουν σε μια παράσταση που να μη μου άρεσε ο τρόπος που μιλάει ο σκηνοθέτης στους ηθοποιούς και να έπρεπε να κάτσω. Είχε τύχει δύο μέρες να κοιμηθώ σε παγκάκι, δεν ήθελα να μπω πάλι σε αυτή τη συνθήκη, οπότε, πήρα αυτό το σπιτάκι. Το είχα ξηλώσει όλο με ένα κομπρεσέρ, και είχα πάρει ένα στρώμα και κοιμόμουν κάτω, στο τσιμέντο. Με τα πρώτα λεφτά που πήρα έβαλα πλακάκια στο σπίτι και έφτιαξα την κουζίνα. Ακόμα μένω εκεί, το έχω φτιάξει και το έχω κάνει πολύ ωραίο”.