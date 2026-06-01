Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα: Η ανακοίνωση για την μεγάλη συναυλία τον Οκτώβριο στην Αθήνα

Το μουσικό φαινόμενο της hip hop σκηνής, Rakim Athelston Mayers, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα A$AP Rocky αναμένεται να έρθει στην χώρας μας για μια μοναδική συναυλία το Φθινόπωρο!

Ο 37χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη σε παγκόσμια περιοδεία, πραγματοποιώντας την πιο πρόσφατη συναυλία του χτες Κυριακή (31.05.2026) στο Τορόντο του Καναδά. Σήμερα, ο A$AP Rocky, ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram, περισσότερες ημερομηνίες και πόλεις που θα επισκεφτεί στα πλαίσια του tour, με την Αθήνα να είναι μέσα στην λίστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την High Priority, «ο A$AP Rocky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop σκηνής, φέρνει το Don’t Be Dumb World Tour στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Η προπώληση εισιτηρίων για την επίσημη mailing list του ASAPROCKY.COM ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr

Η προπώληση εισιτηρίων για τους subscribers του newsletter της High Priority Promotions ξεκινά την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr.

Κάντε subscribe στο highpriority.gr έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 12:00 μ.μ. για να λάβετε τον μοναδικό σας κωδικό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην προπώληση.

Η γενική προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr

Ο A$AP Rosky είναι τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ευρέως γνωστός για τη μουσική του που αναμιγνύει διάφορα είδη, τη χαρακτηριστική αισθητική του «cloud rap» και την τεράστια επίδρασή του στην παγκόσμια μόδα και τον πολιτισμό.

Τα βασικά σημεία της καριέρας και του ιστορικού του περιλαμβάνουν: Η μουσική και το A$AP Mob: Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα από το συγκρότημα χιπ-χοπ A$AP Mob (το οποίο σημαίνει «Always Strive and Prosper» – «Πάντα να προσπαθείς και να ευημερείς»).

Έκανε το μεγάλο άλμα στη mainstream σκηνή με τη viral διαρροή του single του «Peso» το 2011 και το πολυβραβευμένο mixtape του Live. Love. A$AP. Το single του A$AP, του 2012, «Fukin’ Problems» σε συνεργασία με τους Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar, σηματοδότησε την πρώτη του συμμετοχή στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στην θέση 8. Επίσης, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού στα 56α Ετήσια Βραβεία Grammy και προηγήθηκε του πρώτου του άλμπουμ στούντιο, Long. Live. A$AP (2013).

Εκτός από τη μουσική, διευθύνει μια δημιουργική εταιρεία με την ονομασία AWGE, η οποία γεφυρώνει το χιπ-χοπ με την υψηλή μόδα, τις εικαστικές τέχνες και τις παγκόσμιες εμπορικές καμπάνιες.

Ο Rocky θεωρείται μία από τις πιο στιλάτες προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, συνεργάζεται με πολυτελείς μάρκες όπως οι Gucci, Dior και Calvin Klein και καθορίζει τακτικά τις τάσεις σε εκδηλώσεις όπως το Met Gala.

Στις 19 Μαΐου 2021, ο A$AP Rosky αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο GQ ότι είναι σε σχέση με την πασίγνωστη τραγουδίστρια και επιχειρηματία Rihanna, περιγράφοντάς την ως «τον έρωτα της ζωής μου».

Ο 37χρονος είχε εμφανιστεί στο παρελθόν ως opening act στην περιοδεία Diamonds World Tour της Rihanna το 2013. Ένα χρόνο μετά την επισημοποίηση της σχέση τους, η Rihanna γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Έναν χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ημίχρονο του Super Bowl LVII.

Τέλος, το ζευγάρι αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της σταρ στο Met Gala του 2025. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, γεννήθηκε το τρίτο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.