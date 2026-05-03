Μαίρη Μηλιαρέση: Δεν μπορούμε να δημιουργούμε τα αδέσποτα και μετά να τα σκοτώνουμε, δεν είναι πολιτισμός

«Τα αδέσποτα δεν τα έβρεξε ο Θεός και βρέθηκαν στον δρόμο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι», δήλωσε η Μαίρη Μηλιαρέση.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα, η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε την Κυριακή (03.05.2026) στον αέρα της εκπομπής «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ κάνοντας λόγο για ευθύνη της Πολιτείας και των πολιτών εξηγώντας, παράλληλα, ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με ευθανασίες.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούω. Ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος και υπάρχουν νόμοι. Αν ένας δήμος δεν μπορεί να τους τηρήσει, πρέπει να δει πώς θα γίνει νόμιμος. Τα 25 στρέμματα τι είναι; Έχουν αμολήσει μέσα τα σκυλιά να σαπίζουν; Τα ζώα πρέπει να επανεντάσσονται, να βρίσκουν οικογένεια. Είναι οικόσιτα, θέλουν ανθρώπους δίπλα τους. Τα αδέσποτα δεν τα έβρεξε ο Θεός και βρέθηκαν στον δρόμο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι» επισήμανε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Αν δεν μπορείς να το συντηρείς μέσα σε ένα κλουβί στο καταφύγιό σου για να μπορέσει να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια του κι αυτό το κακόμοιρο το ζώο, τότε υπάρχει και αυτή η λύση. Αλλά είναι τελευταία, τελευταία λύση που μπορεί να βρεθεί».

«Η λύση είναι μία. Καταγραφή, υποχρεωτικό τσιπάρισμα, έλεγχος και στήριξη από το κράτος. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε τα αδέσποτα και μετά να τα σκοτώνουμε. Αυτό δεν είναι πολιτισμός», υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Μαίρη Μηλιαρέση στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.