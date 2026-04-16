Δημήτρης Παπάζογλου: «Αισθάνομαι ακόμα τη μυρωδιά της Μαρινέλλας – Δεν μου αρέσει η Μαρία Ιωαννίδου ως χορεύτρια»

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση που θα χορογραφήσει μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην εκπομπή του Alpha «Happy Day» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τη Μαρινέλλα, τη Μαρία Ιωαννίδου και την Κωνσταντίνα.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός τόσο με τη Μαρία Ιωαννίδου όσο και με την Κωνσταντίνα, ενώ εξέφρασε τη στεναχώρια του για τη Μαρινέλλα.

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο» σχολίασε αρχικά για τη Μαρία Ιωαννίδου.

Για τη Μαρινέλλα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή είπε πως «ο θάνατος της Μαρινέλλας ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας. Για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και πενθώ. Έχω την αίσθηση της μυρωδιάς του δέρματός της. Όχι το άρωμά της, του δέρματός της».

«Το πώς είναι η Κωνσταντίνα ως τραγουδίστρια, το δείχνει η πορεία της. Δε ξέρω αν βρήκε το στίγμα της στη μουσική. Είναι ποπ; Είναι λαϊκή; Δεν κατάλαβα ποτέ. Δε θα πάω να πληρώσω για να τη δω. Αν είχε το άστρο θα είχε προχωρήσει περισσότερο. Δε φτάνει να έχεις μόνο καλή φωνή ή καλές δημόσιες σχέσεις, πρέπει να έχεις και το άστρο» δήλωσε τέλος ο Δημήτρης Παπάζογλου.

«Γιατί να πω την ηλικία μου; Δε θέλω να την πω. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς ηλικία… Βεβαίως και θα κάνω μπότοξ… Όχι να παραμορφωθώ…» ανέφερε σε ερώτηση σχετικά με την ηλικία του ο Δημήτρης Παπάζογλου.